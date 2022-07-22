В Украине из-за повышения официального курса доллара на 25% до 36,5 грн/$ цены на товары и услуги могут измениться кардинально. Об этом заявил замглавы НБУ Сергей Николайчук, сообщает Интерфакс.
В потребительской корзине на импортные товары приходится почти треть. Однако их подорожание при новом официальном курсе будет сглажено частично за счет сокращения маржи импортеров, частично – за счет уже заложенных ожиданий девальвации и частично – за счет импорта за наличную валюту, курс которой уже был на уровне нынешнего официального.
По его словам, цены могут дополнительно вырасти на 2-3%. В целом это можно считать ограниченным влиянием на потребительские цены. НБУ ожидает по итогам этого года инфляцию на уровне 31% и ее снижение до 20,7% в следующем году.
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По оценкам Национального банка, коррекция обменного курса увеличит приток и соответственно продажу валютной выручки экспортерами, минимизирует спекулятивную составляющую поведения участников рынка и позволит стабилизировать курсовые ожидания.
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