Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская решила прокомментировать ситуацию с Максрм Барских и его решением запретить использовать все его песни в российских материалах. Напомним, что артист сам ранее жил и работал в РФ, но после того, как они атаковали Украину и начали бомбить города, артист отказался от сотрудничества со страной-оккупантов.

«Важно! После заявления Макса Барских получила десятки сообщений о том, чтобы взять с него пример и отозвать свою музыку с территории РФ. Ребят, об этом что хочу сказать. Я не писала песен на русском языке, не выступала на корпоративах в РФ, моя музыка не была там в ротациях на радио, с их бюджета я не получала в принципе. Поэтому выкладывать и запрещать в принципе нет чего!» - поделилась Цибульская.

Ранее украинская певица и телеведущая Оля Цибульская вышла на связь с поклонниками и поделилась в Instagram трепетным видео, на котором показала свою жизнь до и после начала войны.

На кадрах сначала на кадрах можно увидеть счастливую Олю, которая играет с сыном, выступает на концертах, отдыхает, общается с родными и поклонниками.

А затем на видео Цибульская показала кадры из разгромленных оккупантами городов Украины, среди которых и Киев, где она живет. От этих кадров слезы наворачиваются на глаза.

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