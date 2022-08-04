Об этом министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала в интервью "Интерфакс-Украина".
Комментируя свою инициативу по предоставлению гражданам возможности дополнительных добровольных социальных взносов, Министр выразила уверенность, что люди к ней присоединятся.
"Многие из тех, кто переместился временно за границу, сегодня в отпусках без сохранения заработной платы, поэтому за них не начисляется ЕСВ, их страховой стаж не идет. Поэтому они могут заплатить такой взнос с их доходов за границей, особенно если они там работают, чтобы продлить свой страховой стаж и вовремя, по возвращении, выйти на пенсию", - пояснила министр.
Также, по словам политика, есть семьи, где не все члены семьи работают, и у них есть проблема при выходе на пенсию. Поэтому уже подготовлен законопроект, предусматривающий, что муж и жена могут между собой договориться, чтобы работающий платил за другого ЕСВ, или же обеспеченные дети могли доплатить минимальные взносы за своих родителей.
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Жолнович также подчеркнула, что правительство не планирует повышать пенсионный возраст в Украине .
"Мы не будем его повышать. Все повышение уже прописано к 2028 году, оно и так происходит, но не возраста, а стажа. В зависимости от того, какой у человека страховой стаж, он может и выйти на пенсию", — заявила она.
Напомним, ранее сообщалось о доступной ипотеке – с какого числа, на каких условиях и кто из украинцев может рассчитывать.
Также сообщалось о новых правилах НБУ.
Кроме того, Politeka.net писала об еще одной компенсации, которую можно будет получить от государства.