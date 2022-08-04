Законопроект по некоторым пенсионным нововведениям уже подготовлен и будет подаваться на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала в интервью "Интерфакс-Украина".

Комментируя свою инициативу по предоставлению гражданам возможности дополнительных добровольных социальных взносов, Министр выразила уверенность, что люди к ней присоединятся.

"Многие из тех, кто переместился временно за границу, сегодня в отпусках без сохранения заработной платы, поэтому за них не начисляется ЕСВ, их страховой стаж не идет. Поэтому они могут заплатить такой взнос с их доходов за границей, особенно если они там работают, чтобы продлить свой страховой стаж и вовремя, по возвращении, выйти на пенсию", - пояснила министр.

Также, по словам политика, есть семьи, где не все члены семьи работают, и у них есть проблема при выходе на пенсию. Поэтому уже подготовлен законопроект, предусматривающий, что муж и жена могут между собой договориться, чтобы работающий платил за другого ЕСВ, или же обеспеченные дети могли доплатить минимальные взносы за своих родителей.

Жолнович также подчеркнула, что правительство не планирует повышать пенсионный возраст в Украине .

"Мы не будем его повышать. Все повышение уже прописано к 2028 году, оно и так происходит, но не возраста, а стажа. В зависимости от того, какой у человека страховой стаж, он может и выйти на пенсию", — заявила она.

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