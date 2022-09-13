В октябре начнется отопительный период, который в этом году будет осложнен из-за широкомасштабного вторжения рф. Домохозяйства с низким уровнем доходов будут нуждаться в денежной помощи от государства в виде жилищных субсидий, это касается и граждан, находящихся на территориях, где у органов соцзащиты нет возможности обеспечить подготовку выплатных документов и проведение финансирования.

В пресс-службе ПФУ объяснили, что отныне Минсоцполитики предлагает обновить механизм назначения субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

Как утверждают в Министерстве, использование экстерриториального принципа работы и ИТ-систем Пенсионного фонда позволит принять и проработать документы граждан на получение жилищных субсидий и льгот в любой точке Украины. Например, субсидию для граждан, проживающих в Херсонской или Запорожской области можно будет назначить во Львове или Виннице.

При этом процесс начисления и выплаты льгот и жилищных субсидий будет происходить автоматически с обеспечением защиты персональных данных получателей субсидий, в частности, от агрессора. Документы будут храниться только в электронной форме.

Напомним, повышение минимальной зарплаты не планируется.

Также сообщалось, что в Укрпочте сообщили очень важную новость о выплате пенсий.

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