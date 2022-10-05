В Украину после холодов, ливней, заморозков и даже снегопадов наконец придет бабье лето.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, уже с завтрашнего дня, 7 октября, сухая погода с солнечными вкраплениями и даже на днях чистым небом будет доминировать по всей территории страны.

«Только в воскресенье, 9 октября - это чтобы вы отдохнули дома и заранее запланировали перекрытие крыши - черкнет небольшим дождем атмосферный фронт по западу и северу Украины. И все», - добавила Диденко отнсоительно дождей в ближайшие дни.

Однако 6 октября дождей не ожидается. Ветер западного направления небольшой или умеренный, температура воздуха в течение дня будет колебаться в комфортных пределах +15+20 градусов.

«В дальнейшем сухая погода будет продолжаться, только – еще раз напомню – в воскресенье в западных и северных областях пройдет небольшой дождь. Бабье лето, заходите, мы ждали!», - дополнила свой прогноз синоптик.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине уже выпал первый снег. Так, фото заснеженных украинских гор опубликовали Черногорский горный поисково-спасательный пост и спасатель Василий Фицак.

"Падает снег. Ветер юго-западный, 6-8 м/с. Температура воздуха -1°С", - говорилось в сообщении.

Вскоре в Сети появилось фото настоящей зимы в украинских горах.

В свою очередь синоптики призывали украинцев не отчаиваться и убеждали, что бабье лето вовсе не отменяется, а лишь опаздывает.

Отметим, бабьим летом считается безветренная солнечная погода, которая длится не менее пяти дней. Но Если же тепло сохраняется один— три дня, считается, что бабьего лета не было.

Напомним, ранее сообщалось, что на Украину обрушилась стихия.