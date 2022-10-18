Осенние каникулы 2022 года в Украине – стало известно, когда они начнутся и сколько будут продолжаться, а также в какие даты планируется отпустить детей на отдых зимой.

Напомним, что с 1 сентября обилие школ в Украине открылись, но в связи с постоянными атаками со стороны оккупантов, как ракетными, так и дронами-камикадзе, ситуация изменилась.

Например, в Киеве 11 октября всех детей снова перевели на «дистанционку».

Итак, Министерство образования определило рекомендованные даты школьных каникул в 2022-2023 учебном году. Так, осенние каникулы в Украине для школьников продлятся с 24 по 30 октября. Если считать с начала выходных, то с 22 октября.

В школах с трехместровой системой обучения график школьных каникул выглядит по-другому: первые осенние каникулы – от 3 до 9 октября; вторые осенние каникулы – от 21 до 27 ноября.

Что касается зимних каникул, то по причине экономии энергоресурсов, а также низкой температуры внутри помещений, в некоторых школах график отдыха может быть измененным. Но известно, что начнутся они 26 декабря. Конец зимних каникул – 8 января 2023 года.

Так что продолжительность новогодне-рождественских каникул составит 2 недели.

В школах с трехместровыми системами обучения имеют другой график каникул зимой. Так, новогодние (зимние) каникулы – с 25 декабря 2022 года до 8 января 2023 года, а февральские каникулы будут с 10 до 19 февраля.

Ранее стало известно, что тысяча опорных школ Украины получили от ЮНИСЕФ по 3 тыс. долларов в гривневом эквиваленте. Эти деньги предназначены для поддержки непрерывного обучения детей в текущем учебном году.

Если опорное заведение непосредственно не требует поддержки, выделенные средства могут быть использованы для одного из его филиалов.

Напомним, в Германии украинские дети страдают от хейта со стороны россиян.

Также сообщалось об убийстве молодой полицейской возле школы в Черновцах.

Кроме того, Politeka.net писала о количестве убитых российскими оккупантами украинских детей. Эта цифра, к сожалению, продолжает расти.