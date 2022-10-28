Свет вернулся всем потребителям, где применялись экстренные отключения света.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новом сообщении Укрэнерго, которое касается столицы и Киевской области.

Так, отмечается, что НЭК «Укрэнерго» отменил экстренные отключения света в Киевской области, которые были введены 27 октября.

Однако ситуация остается напряженной.

«Просим всех клиентов поддержать энергетиков в борьбе на энергофронте. Для этого потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии с утра с 06.00 до 11.00 и вечером с 17.00 до 23.00», - напомнили в «Укрэнерго».

Предпринимателей в очередной раз призвали ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

В свою очередь, в КГГА предупредили, что 28 октября по распоряжению НЭК «Укрэнерго» в Киеве продолжаются экстренные отключения света.

«Графики стабилизационных отключений, составленные накануне, не актуальны. Из-за значительных повреждений и дисбаланса в энергосистеме возможны применение более длительных отключений электроснабжения», - отметили в столичной администрации.

Напомним, ранее стало известно, что Россия вновь атаковала объекты энергетической инфраструктуры. Из строя выведен ряд критически важных объектов страны.

"В результате в Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления. Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины, госэнергокомпания НЭК "Укрэнерго" вводит беспрецедентные экстренные ограничения", – предупреждали 27 октября.

В КГГА добавили, что составленные накануне графики стабилизационных отключений больше не актуальны.

Также сообщалось, когда зарплаты украинцев вырастут и станут больше, чем были до войны.