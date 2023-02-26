Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале проанализировал, есть ли у россии возможности для нападения на Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области.

"Что же, всё довольно просто. На сегодняшний в Курской, Брянской и Белгородской областях россии по границе с Украиной сосредоточено до 25 батальон-тактических групп, общей численностью около 17 тыс. чел. Данные БТГр растянуты вдоль границы и не представляют собой сосредоточение в одной локации-секторе", — пишет эксперт.



По его словам, суммарная комплектация этих БТГр по боеспособной технике:

Танки - около 100 вместо штатных 275

ББМ - чуть более 360 вместо штатных 825

Ствольная артиллерия - 200 вместо штатных 300

РСЗО - 30 вместо штатных 300



"Как видим, штатная комплектация этих БТГр порою не достигает 50% и даже более! Хочу на этот момент обратить особое внимание, ведь данная количественная диспропорция ярко демонстрирует уровень дефицита техники в подразделениях РОВ и отсутствие возможности быстро и эффективно решать командованием оккупантов этой проблемы", — подчеркнул Коваленко.

Эксперт отметил также другой важный момент - протяжённость фронта. Сумская, Черниговская Харьковская области это более 700 км и охватить этот фронт 25 БТГр физически не способны.

"С учётом же нынешнего качества российских подразделений, профессионального состава и комплектации их функционал 3 БТГр на 1 км фронта. То есть, 25 БТГр могут охватить максимум до 8 км фронта, что соответствует узконаправленному наступлению, например, по трассе Е-105 на Харьков или Н-07 на Сумы. Но для этого, всю эту дефективную и недоукомплектованную массу следует сконцентрировать в одной локации, оголив всю границу", — пишет военный обозреватель.

Коваленко уверен, что все те силы, что сейчас сконцентрированы вдоль границы являются, во-первых, сдерживающими-оборонными, во вторых - сковывающими ВСУ, в-третьих - элементом провокаций и диверсий, в частности, для артиллерийских террористических обстрелов территории Украины.

"Именно поэтому всё достаточно просто. Наступления со стороны Курской, Брянской и Белгородской областей на Черниговскую, Сумскую и Харьковскую, ожидать не стоит. Проникновение ДРГ - да. Обстрелы - да. Суицидальные попытки захватить приграничные села-да. Но не более", — добавил эксперт.

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