Главная редакторка журнала «Антиквар» Анна Шерман рассказала, что как раз за несколько дней до войны они подготовили номер к 100-летию УНР, что символично, потому что россия снова посягает на нашу независимость.

Об этом она рассказала на канале «UKRAINE THE BEST».

Как рассказывает гостья программы, первый номер 2022 года вышел где-то 20 февраля, то есть за несколько дней до начала полномасштабной войны с россией, тираж завезли в редакцию, а распространить его не смогли. Тем не менее, подчеркивает она, это очень символический номер.

«Он посвящен 100-летию УНР и показывает на материале периодических изданий того времени, на политических карикатурах 1917-2021 годов политическую, геополитическую ситуацию, связанную с Украиной, что переживала Украина как субъект международного поля и что происзодило внутри», – рассказывает Анна Шерман.

Порой редакторка напоминает период перед началом полномасштабного вторжения войск рф, какой тогда была атмосфера, как она нагнеталась, сгущалась. По ее словам, вот события 100-летней давности полностью отражают или отражены в настоящем.

«Тогда так же, как и сегодня, именно посягательство россии, российской империи на украинскую независимость, на украинскую государственность привели к катастрофе. Все мы надеемся и имеем не просто надежду, а глубокую уверенность в том, что на этот раз этот номер не пройдет», - заключает Анна Шерман.

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