Об этом она рассказала на канале «UKRAINE THE BEST».
Как рассказывает гостья программы, первый номер 2022 года вышел где-то 20 февраля, то есть за несколько дней до начала полномасштабной войны с россией, тираж завезли в редакцию, а распространить его не смогли. Тем не менее, подчеркивает она, это очень символический номер.
«Он посвящен 100-летию УНР и показывает на материале периодических изданий того времени, на политических карикатурах 1917-2021 годов политическую, геополитическую ситуацию, связанную с Украиной, что переживала Украина как субъект международного поля и что происзодило внутри», – рассказывает Анна Шерман.
Порой редакторка напоминает период перед началом полномасштабного вторжения войск рф, какой тогда была атмосфера, как она нагнеталась, сгущалась. По ее словам, вот события 100-летней давности полностью отражают или отражены в настоящем.
«Тогда так же, как и сегодня, именно посягательство россии, российской империи на украинскую независимость, на украинскую государственность привели к катастрофе. Все мы надеемся и имеем не просто надежду, а глубокую уверенность в том, что на этот раз этот номер не пройдет», - заключает Анна Шерман.
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