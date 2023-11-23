Арткритик Константин Дорошенко объяснил, что на самом деле исторические события не обязательно изучать через политику, ведь художественный текст может рассказать гораздо больше.

Об этом он рассказал в блоге Олеся Дония.

По словам гостя программы, вспоминая разные сборники критиков, искусствоведов или культурологов, просто сборники статей, он чувствует, что понять новейшую историю, историю Украины как раз можно глубже через тексты о культуре, чем через тексты о политике.

«Важно знать, что каждая наша деятельность так или иначе политическая. В искусстве, когда человек во время войны рисует или создает работу о войне, это политическое высказывание, но, когда человек во время войны создает пейзаж или натюрморт, это тоже политическое высказывание. Каждое высказывание в искусстве обязательно политическое», - объясняет Константин Дорошенко.

Попутно эксперт вспоминает повестку за все эти десятилетия, которая была, например, в шоу Савика Шустера. По его мнению, все то, что там звучало, о чем говорили каждый день, на самом деле не давало глубинных каких-либо результатов понимания того, что происходило в стране.

«А вот когда мы фиксируем определенные сдвиги, определенные события, иногда неожиданные в искусстве, культуре, социуме, мы можем увидеть генезу этого общества, куда оно шло, какие на самом деле в себе несет ценности. И тогда исчезает это удивление, почему Украина смогла противостоять российской агрессии», - утверждает Константин Дорошенко.

Как сообщала Politeka, Шерман сравнила современные события и во времена УНР.

Также Politeka писала о том, что 20 ноября в Киеве эксперты собрались на первом круглом столе из серии «Путь к Победе».





