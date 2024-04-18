Политический эксперт Геннадий Дубов рассказал, почему Запад так быстро помог Израилю с атакой со стороны Ирана, а вот российские ракеты в небе Украины сбивать не собирается.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Наши партнеры об этом высказывались примерно… много раз, очень много раз и на протяжении годов. Недопущение эскалации нашей войны они рассматривают через призму недопущения прямого столкновения государств, которое входят в НАТО, и российской федерации. Почему они занимают такую позицию, они говорили неоднократно. Речь идет про ядерный арсенал российской федерации», - объясняет Геннадий Дубов.

Так что, утверждает он, в этой ситуации скорее удивляет, почему общество удивляется, ведь нам постоянно разъясняли эту ситуацию: из-за того, что у путина крупнейший в мире ядерный арсенал, эскалации, то есть прямой помощи в небе не будет.

Что касается Ирана, рассказывает эксперт, то сегодня по известным сведениям ядерного оружия у него нет, пока нет, и вот последние 7-10 все эти танцы с бубном вокруг него происходили именно из-за этих разработок. Также, добавляет гость программы, пока непонятно, будет ли Израиль отвечать, но, если будет, то среди приоритетных целей – иранские ядерные объекты.

«Все сторонники, в частности, сухопутного вторжения в Иран и войны, которая может быть развязана при участии Соединенных Штатов или Великой Британии, ставят первым аргументом ядерную программу, которая в Иране продолжает разрабатываться. То есть по разной информации они уже подбираются плотно к обогащению Урана до оружейного уровня», - заключает Геннадий Дубов.

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