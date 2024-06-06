В Украине с 1 июня будут применяют графики отключения света с 18:00 до 23:00, но ситуация может измениться из-за последствий атаки врага.

В Украине, во время ночной атаки вражеская армия обстреляла энергообъекты в пяти областях.

Известно, что есть повреждения двух теплостанций.

Таким образом, графики отключения света могут измениться после обстрела.

В Министерстве энергетики сообщили, что ночью оккупанты атаковали энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.

Таким образом, это шестой массированный ракетно-дроновый удар по энергетическим объектам с 22 марта.

Последствия вражеской атаки уточняются и энергетики работают над их ликвидацией.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Также накануне в Укрэнерго сделали прогноз об отключениях света.

Сообщается, что готовиться нужно к худшему сценарию.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий добавил, что зима может быть непростой.

С учетом существующих планов по восстановлению генерации, вероятно, полностью исключить вероятность плановых отключений не удастся.

Кроме того, россияне, вероятно, продолжать разрушать энергосистему Украины ракетными атаками, что создаст дополнительный дефицит и сбалансировать систему будет сложнее.

Последние новости в Украине:

Напомним, сколько могут продолжаться ограничения света, в "Укрэнерго" предупредили.

Как сообщала Politeka, что ждет должников за коммунальные услуги.

Также писала Politeka, названы вероятные тарифы на свет, какие суммы обсуждаются.