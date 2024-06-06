В Украине, во время ночной атаки вражеская армия обстреляла энергообъекты в пяти областях.
Известно, что есть повреждения двух теплостанций.
Таким образом, графики отключения света могут измениться после обстрела.
В Министерстве энергетики сообщили, что ночью оккупанты атаковали энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.
Таким образом, это шестой массированный ракетно-дроновый удар по энергетическим объектам с 22 марта.
Последствия вражеской атаки уточняются и энергетики работают над их ликвидацией.
Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Также накануне в Укрэнерго сделали прогноз об отключениях света.
Сообщается, что готовиться нужно к худшему сценарию.
Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий добавил, что зима может быть непростой.
С учетом существующих планов по восстановлению генерации, вероятно, полностью исключить вероятность плановых отключений не удастся.
Кроме того, россияне, вероятно, продолжать разрушать энергосистему Украины ракетными атаками, что создаст дополнительный дефицит и сбалансировать систему будет сложнее.
Последние новости в Украине:
Напомним, сколько могут продолжаться ограничения света, в "Укрэнерго" предупредили.
Как сообщала Politeka, что ждет должников за коммунальные услуги.
Также писала Politeka, названы вероятные тарифы на свет, какие суммы обсуждаются.