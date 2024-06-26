За полтора года в Украине количество тех, кто считает, что события развиваются в правильном направлении, уменьшилось с 61% до 33%.

Согласно опросу, проведенному социологической службой Центра Разумкова , 33% украинцев сегодня считают, что события в стране идут правильным курсом. В начале 2023 года таковых было 61%.

Данные опроса свидетельствуют, что доля тех, кто считает направление развития событий в Украине правильным (33%), меньше доли тех, кто считает его неправильным (47%). Однако соотношение этих групп выглядит лучше, чем до начала полномасштабного вторжения в декабре 2021 года, когда эти показатели составляли соответственно 20% и 65,5%.

Отмечается, что после начала войны количество тех, кто считал, что события в Украине развиваются правильно, значительно возросло. В декабре 2021 года таких было 20%, в сентябре-октябре 2022 года – 51%, а в феврале-марте 2023 года – 61%.

Последний опрос выявил тенденцию к понижению этого показателя, отметили социологи.

Опрос проводился с 6 по 12 июня 2024 методом личного интервью. В нем приняли участие 2016 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих на территориях, подконтрольных Украине.

Опрос проводился по стратифицированной многоступенчатой ​​выборке со случайным отбором. Структура выборки отражает демографический состав взрослого населения на территориях, где проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу населенного пункта).

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