Сильный пожар разгорается в Белгородской области России. А именно – в Шебекино.
Сообщается, что пожар вспыхнул после взрыва. На появившихся кадрах в Сети можно увидеть, что пламя охватило многоэтажный жилой дом.
Также на видео попал очень сильный пожар, пылающий за домами.
Добавим, что по состоянию на конец июня в Белгородской области в результате военных действий обрушились подъезды нескольких домов, что привело к гибели более двадцати человек.
Так, 12 мая обрушился подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде, а 14 июня частично разрушился дом в Шебекино.
Опасность для области представляют и российские авиабомбы, которые в последние месяцы ошибочно, но регулярно падают на территорию региона.
Шебекино – город областного подчинения, центр Шебекинского района Белгородской области. Шебекино находится в 6 километрах от границы и 34 километра от Бэлгорода.
В городе работают заводы химический, биохимический, бытовой химии, машиностроительный, автоспецоборудование, железобетонных изделий, меловой, отделочных материалов; Комбинат строительных материалов.
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