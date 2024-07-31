Новое огненное ЧП произошло в стране-агрессорке, в Сети появятся первые кадры с места, на которых можно увидеть сильный пожар.

Сильный пожар разгорается в Белгородской области России. А именно – в Шебекино.

Сообщается, что пожар вспыхнул после взрыва. На появившихся кадрах в Сети можно увидеть, что пламя охватило многоэтажный жилой дом.

Также на видео попал очень сильный пожар, пылающий за домами.

Добавим, что по состоянию на конец июня в Белгородской области в результате военных действий обрушились подъезды нескольких домов, что привело к гибели более двадцати человек.

Так, 12 мая обрушился подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде, а 14 июня частично разрушился дом в Шебекино.

Опасность для области представляют и российские авиабомбы, которые в последние месяцы ошибочно, но регулярно падают на территорию региона.

Шебекино – город областного подчинения, центр Шебекинского района Белгородской области. Шебекино находится в 6 километрах от границы и 34 километра от Бэлгорода.

В городе работают заводы химический, биохимический, бытовой химии, машиностроительный, автоспецоборудование, железобетонных изделий, меловой, отделочных материалов; Комбинат строительных материалов.

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