Россия сталкивается с дефицитом ресурсов, выделенных для наступления на Покровском направлении, однако это не означает, что боевые действия прекратятся.

Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире КИЕВ24. Он отметил, что, хотя Россия может попытаться привлечь дополнительную технику и людей, ресурсы, подготовленные для этого наступления, уже подходят к концу.

"Они могут добавлять еще людей, могут даже на направлении восточного фронта пытаться привлекать тяжелую технику, но подготовленный ими ресурс заканчивается. И признаки этого уже есть", — сказал Гетьман.

По оптимистическому прогнозу, ресурсы окупантов могут иссякнуть уже "завтра", пессимистический сценарий предполагает, что это произойдет в конце октября. Однако более реалистичной датой Гетман называет конец сентября. Он также добавил, что даже после истощения ресурсов Россия не прекратит свои наступательные действия, однако количество штурмов может значительно снизиться.

Однако ситуация в Покровском направлении в данный момент остается сложной. По данным украинского Генерального штаба, только за последние сутки вблизи Покровска произошло 55 боевых столкновений. Российские войска атаковали в районах Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новогродовка, Крутой Яр, Гродовка, Михайловка и Селидово.

Украинские защитники продолжают давать отпор армии России: им удалось обезвредить 414 российских военных, также был уничтожен один танк, два бронетранспортера, миномет, два беспилотника, три единицы автотранспорта, мотоцикл и один важный объект оккупантов. Еще один БТР и три автомобиля были повреждены.

Несмотря на постоянные атаки России, украинские защитники продолжают удерживать свои позиции и бороться за каждый метр украинской земли.

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