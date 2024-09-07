Владимир Богатырь, адвокат, Заслуженный юрист Украины

По состоянию на конец июля этого года в Украине проживало 308 тысяч иммигрантов из разных стран мира. Еще около 50 тысяч находились у нас временно. И, несмотря на проблемы войны, иностранцы и лица без гражданства продолжают оформлять виды на постоянное и временное проживание.

Общие тенденции

Об этом свидетельствуют данные ведомственной статистической отчетности Государственной миграционной службы, которые были предоставлены по нашему запросу.

Как известно, виды свидетельствуют о законности долговременного пребывания или постоянного проживания иностранцев и апатридов на территории нашей страны (о целях поговорим впоследствии). Контролирует этот процесс именно ДМС, ведь по законодательству ведет соответствующий учет.

На постоянной основе в Украине за последние десять лет проживало около трехсот тысяч иностранцев. Мы видим стабильный рост числа лиц, состоящих на учете в ДМС с 2014 по 2024 годы. Например:

В 2014 году на учете состояло 270,080 человек.

К 2024 году этот показатель вырос до 307,978 человек.

Основными причинами этого были как благоприятные условия проживания иностранцев в Украине, так и миграционные кризисы общемирового масштаба и многочисленные вооруженные конфликты.

Значительные колебания наблюдались и в количестве лиц, получивших вид на временное проживание:

В 2014 году количество лиц с видами на временное проживание составило 75,732.

Пик этого показателя выпадает на 2021 год – 189,157 человек.

Однако уже в 2024 году эта цифра уменьшилась до 49,742 человек.

Основными факторами здесь факторы сокращения спроса на временное проживание, которые произошли в основном из-за изменения экономических условий и влияния таких глобальных событий, как пандемия и война. Как видно из графика, количество оформленных временных вида на жительство резко снизилось после 2021 года, когда их было выдано 189,157. В 2022 году этот показатель значительно упал до 88,966, а по состоянию на середину 2024 года – до 49,742 человек. И имеет тенденцию к дальнейшему понижению.

Очевидно, что основной причиной такого снижения можно считать сложную ситуацию с безопасностью из-за военного положения, что сделало Украину менее привлекательной для временных мигрантов.

Несмотря на военное положение, количество состоящих на учете в ДМС иммигрантов продолжило стабильно расти с 303,115 в 2021 году до 307,978 в 2024 году. По нашему мнению, это может быть результатом того, что часть иностранцев решила остаться в Украине на постоянной основе, не желая покидать страну в условиях военных действий или из-за сложности выезда из Украины.

Значительная часть лиц, состоящих на учете как иммигранты, происходят из РФ (155,070 человек по состоянию на 2024 год). Скорее всего, это результат предыдущих волн миграции. Среди стран происхождения значительные группы иммигрантов из Молдовы, Азербайджана, Армении и других постсоветских стран. Эти страны остаются основными поставщиками иммигрантов из-за тесных культурных и экономических связей.

Постоянное проживание

Напомним, об иммиграции говорят в случаях, когда иностранец или лицо без гражданства прибывает в Украину на постоянное проживание или остается у нас.

Для этого гостям придется получить предоставленное разрешение в случаях, определенных Законом «Об иммиграции». В рамках квоты такое разрешение могут получить следующие лица:

деятели науки и культуры, иммиграция которых отвечает интересам Украины;



высококвалифицированные специалисты и рабочие, острая потребность в которых ощутима для экономики Украины, супруги таких лиц, их дети, не достигшие 18 лет, - в случае их совместного въезда и пребывания на территории Украины;



лица, осуществившие иностранную инвестицию в экономику Украины иностранной конвертируемой валютой на сумму не менее 100 тыс. долларов США;



лица, которые являются полнородными братом или сестрой, дедом или бабой, внуком или внучкой граждан Украины;



лица, ранее находившиеся в гражданстве Украины;



муж (жена) иммигранта, если они состоят в браке более двух лет, его дети, не достигшие 18 лет, и его нетрудоспособные родители, считающиеся членами семьи иммигранта в соответствии с правом иностранного государства - страны происхождения;



лица, непрерывно проживавшие на территории Украины в течение трех лет со дня установления им статуса лица, пострадавшего от торговли людьми;



лица, прослужившие в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта, Национальной гвардии Украины три года и более;



лица, которые служили в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины (независимо от срока военной службы) и были признаны военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе по состоянию здоровья по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных при исполнении обязанностей военной службы;



лица, указанные в частях четвертой – двенадцатой ст. 4 Закона «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» при условии непрерывного проживания на территории Украины на основании вида на временное проживание в течение последних пяти лет.



Кроме этого, вне квоты разрешение на иммиграцию предоставляется:

одному из супругов, если второй из супругов, с которыми он состоит в браке более двух лет является гражданином Украины, детям и родителям граждан Украины;



лицам, являющимся опекунами или попечителями граждан Украины, или находящихся на попечении или попечительстве граждан Украины;



лицам, имеющим право на приобретение гражданства Украины по территориальному происхождению (кроме лиц, ранее находившихся в гражданстве Украины);



лицам, иммиграция которых представляет государственный интерес для Украины;



зарубежным украинцам, супругам зарубежных украинцев, их детям в случае их совместного въезда и пребывания на территории Украины;



лицам без гражданства, проживавших на территории Украины на основании вида на жительство в течение двух лет со дня признания их лицами без гражданства.



По данным ДМС, сегодня в Украине постоянно проживают 307.978 иностранцев и апатридов. При этом половину из них (155 070) составляют россияне. Очевидно, это можно объяснить родственными отношениями, чем государственными или бизнес-интересами. Это подтверждается тем, что первые семь позиций в списке стран, граждане которых проживают в Украине, занимают бывшие республики СССР.

Даже в условиях полномасштабного вторжения Украина продолжила выдавать россиянам виды на постоянное жительство. За последние два года и семь месяцев было оформлено 5390 вида на постоянное проживание (впервые и в порядке обмена) для россиян. Правда, стоит отметить, что за один 2021 год было предоставлено 7215 таких разрешений.

Временный интерес

Что касается хотя и длительного, но все же временного проживания в Украине, эти случаи оформляются видами на временное проживание. Их перечень определяется в соответствии со ст. 4 Закона «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» в большинстве своем и охватывает иностранцев и лиц без гражданства, прибывших в Украину:

для трудоустройства или заключения гиг-контракта (или во время пребывания получили разрешение на применение труда);

для участия реализации проектов международной технической помощи;

с целью проповедования религиозных вероучений, выполнения религиозных обрядов или осуществления другой канонической деятельности по приглашению религиозных организаций и согласованию с государственным органом, осуществившим регистрацию соответствующей религиозной организации;

для участия в деятельности филиалов, отделений, представительств и других структурных организаций иностранных неправительственных организаций;

для работы в представительствах иностранных хозяйствующих субъектов в Украине;

для работы в филиалах или представительствах иностранных банков, зарегистрированных в установленном порядке;

для осуществления культурной, научной, образовательной деятельности по основаниям и в порядке, установленных международными договорами Украины или специальными программами,

с целью участия в международных и региональных волонтерских программах или участия в деятельности организаций и учреждений, привлекающих к деятельности волонтеров;

для оказания медицинской помощи, реабилитационной помощи на волонтерской основе как медицинские работники, специалисты по реабилитации (распространяется на период военного положения и не касается граждан РФ и Беларуси);

для работы корреспондентом или представителем иностранных медиа;

с целью обучения;

с целью воссоединения семьи с лицами, являющимися гражданами Украины.

Кроме цели пребывания основанием для временного пребывания может стать сам по себе статус личности. Так, временный вид могут получить иностранцы и лица без гражданства, которые:

являются учредителями участниками или бенефициарными собственниками (контролерами) юридического лица, зарегистрированного в Украине, и размер доли собственности которых или иностранного юридического лица, бенефициаром (контролером) которого такие иностранцы или лица без гражданства являются, в уставном капитале украинского юридического лица составляет не менее 100 тыс. евро;



освобожденные из пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, на основании решения суда об отмене решения об их задержании или принудительном выдворении за пределы Украины или которых до истечения предельного срока пребывания в таких пунктах не было принудительно выдворено за пределы Украины по причине отсутствия проездного документа, транспортного сообщения со страной их происхождения или по другим причинам, независимым от таких лиц;



оказывали инструкторскую помощь подразделениям ВСУ, других военных формирований, правоохранительных органов специального назначения, Министерства внутренних дел.



Удостоверение могут получить и лица, признанные апатридами в порядке, установленном Законом «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».

Среди тех, кто, несмотря на войну, продолжают проживать сегодня в Украине на основании временного удостоверения, больше всего оказалось индусов (4196) и турок (4006). Можно предположить, что это в основном объясняется заинтересованностью в обучении и бизнес-интересами. Также большая диаспора у азербайджанцев (3674), белорусов (3144) и молдован (2850).

А вот россиян, представляющих временный деловой интерес в Украине сегодня гораздо меньше, - всего 1260 зарегистрированных лиц. Даже граждан США вдвое больше – 2589.





Пребывание в Украине на временных основаниях россиян постепенно росло, начиная с 2014 года (тогда их было 7,8 тыс.) до 2021 года (17 тыс.). Но после начала полномасштабной агрессии подходы к выдаче вида резко изменили. В 2022 году было зарегистрировано 7,5 тыс. россиян, в 2023-м – 5,9 тыс. россиян.

Введение военного положения и его продолжение оказало большое влияние на миграционные процессы в Украине. Хотя количество временных мигрантов резко снизилось, количество лиц, остающихся на постоянном учете в Украине, продолжает расти, указывая на сложное влияние войны на иммиграционные и демографические процессы.