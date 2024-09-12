Поскольку такой подход требует значительных инвестиций времени и денег, лучше сосредоточиться на разработке оружия "асимметричного ответа", которое может быть не менее эффективным.

Об этом в комментарассказал первый заместитель председателя Экспертного Совета Центра исследований армии, конверсии и разоружения Николай Сирук.

По его мнению, у Украины есть все необходимые технологии для создания мощного оружия. В качестве примера он приводит предприятия в Днепре, где при СССР разработали ядерную ракету Р-36М "Сатана". Запасы твердого топлива для ракет можно найти на местных заводах.

ядерное оружие

Однако создание "начинки" для ядерного оружия является более сложной задачей. Последние запасы обогащенного урана Украина отдала еще в 2010 году во время президентства Виктора Януковича. Сейчас, по словам Сирука, производить необходимые компоненты самостоятельно – это долго и дорого. Он напоминает об Иране, который уже несколько лет тратит огромные ресурсы на обогащение урана до нужного уровня.

"За деньги можно многое сделать, но есть ли у Украины такие большие средства и сколько времени это займет?" — задается вопросом Сирук.

Эксперт предлагает более эффективный и доступный вариант – разработку ракет средней дальности. Такие ракеты могут выполнять стратегически важные задачи и наносить удары по ключевым объектам на территории рф. По словам Сирука, работа над такими ракетами могла бы начаться еще давно, а после выхода россии из Договора о ракетах средней дальности даже официально.

Ядерное оружие

Недавно президент Украины уже анонсировал новую ракету-дрон средней дальности под названием "Паляница", способную поражать цели на расстоянии до 1000 км.

"Если Украина будет выпускать ракеты средней дальности с мощными боеголовками, то для врага останется мало безопасного места", - заключает эксперт.

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