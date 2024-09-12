У Украины есть возможность создать собственное ядерное оружие при наличии финансовых ресурсов и политической воли.

Поскольку такой подход требует значительных инвестиций времени и денег, лучше сосредоточиться на разработке оружия "асимметричного ответа", которое может быть не менее эффективным.

Об этом в комментарассказал первый заместитель председателя Экспертного Совета Центра исследований армии, конверсии и разоружения Николай Сирук.

По его мнению, у Украины есть все необходимые технологии для создания мощного оружия. В качестве примера он приводит предприятия в Днепре, где при СССР разработали ядерную ракету Р-36М "Сатана". Запасы твердого топлива для ракет можно найти на местных заводах.

Однако создание "начинки" для ядерного оружия является более сложной задачей. Последние запасы обогащенного урана Украина отдала еще в 2010 году во время президентства Виктора Януковича. Сейчас, по словам Сирука, производить необходимые компоненты самостоятельно – это долго и дорого. Он напоминает об Иране, который уже несколько лет тратит огромные ресурсы на обогащение урана до нужного уровня.

"За деньги можно многое сделать, но есть ли у Украины такие большие средства и сколько времени это займет?" — задается вопросом Сирук.

Эксперт предлагает более эффективный и доступный вариант – разработку ракет средней дальности. Такие ракеты могут выполнять стратегически важные задачи и наносить удары по ключевым объектам на территории рф. По словам Сирука, работа над такими ракетами могла бы начаться еще давно, а после выхода россии из Договора о ракетах средней дальности даже официально.

Недавно президент Украины уже анонсировал новую ракету-дрон средней дальности под названием "Паляница", способную поражать цели на расстоянии до 1000 км.

"Если Украина будет выпускать ракеты средней дальности с мощными боеголовками, то для врага останется мало безопасного места", - заключает эксперт.

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