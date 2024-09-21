Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 21 сентября с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.
Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.
Узнайте, что принесет вам ежедневное гадание на картах Таро для вашего знака зодиака на 21 сентября.
Овен (21 марта - 19 апреля)
Карта Таро: Восьмерка Пентаклей
Ты крепкий орешек, поэтому, когда дело касается тяжелой работы, ты можешь написать книгу.
Никто не трудится усерднее вас, Овен, и ваша сегодняшняя решимость выведет вас на новый уровень успеха.
Карта Таро Восьмерка Пентаклей говорит о настойчивости и трудовой этике.
Сегодня все сводится к тому, чтобы совершенствовать то, чему вы учитесь, чтобы стать экспертом, к которому будут обращаться по этому конкретному предмету.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Карта Таро: Паж Мечей
Паж Мечей — это карта Таро-посланника, и вам нужно держать уши и глаза открытыми, чтобы услышать, что Вселенная пытается вам сказать.
На вашем пути будут появляться сообщения всех видов. Обратите внимание на порядковые номера.
Повторяющиеся слова и символы, которые вам постоянно кажутся, пытаются привлечь ваше внимание. Будьте бдительны.
Близнецы (21 мая - 20 июня)
Карта Таро: Паж Кубков
Кто-то влюблен в вас, и его чувства — не романтическая фантазия. За их мечтами стоят реальные намерения, когда дело доходит до построения совместной жизни, и они задавались вопросом, как вам об этом сказать.
Правда в том, что вы посылаете смешанные сигналы. Вы, кажется, не готовы услышать, что у них на сердце.
Перестаньте говорить, что вам не нужна любовь, когда вы находитесь в окружении друзей и коллег. Будьте открыты и восприимчивы. Это прямо за углом с тем, кому вы можете доверить свое сердце.
Рак (21 июня - 22 июля)
Карта Таро: Луна
Карта Таро Луна — это предзнаменование, и это утверждение, подтверждающее то, что вы подозревали все это время. Кто-то может говорить вам, что вы параноик, подозревая его, но эта карта говорит, что ваша интуиция точна и вы должны доверять ей.
В глубине души вы чувствуете, когда что-то не так, поэтому не позволяйте другому человеку, который пытается пустить вам пыль в глаза, сделать это за вас.
Проверьте ситуацию. Будьте прилежны. Дело в том, что если вы не прислушаетесь к своей интуиции и позволите кому-то другому решать, что вам следует думать и чувствовать, когда вы позже поймете, что были правы, вы будете чувствовать себя глупо из-за того, что не верили в себя.
Лев (23 июля - 22 августа)
Карта Таро: Пятерка Кубков
Пятерка Кубков показывает, что вам пришлось пережить больше, чем положено, драматичных событий, и теперь вы истощены.
Тебе больше нечего отдать. Вся твоя душа опустошена разочарованием в других, а иногда и в себе.
Что вам нужно, так это стабильность. Вам нужно, чтобы все прояснилось, чтобы вы могли вернуться в место, где вы чувствуете себя в безопасности.
Хорошая новость в том, что это худшее, что может случиться в вашей ситуации, и вскоре жизнь вернется к некоему подобию нормы.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Карта Таро: Восьмерка Мечей
Восьмерка Мечей — это отражение вашей внутренней мыслительной жизни. Вы чувствуете себя в ловушке во многих областях и действительно не верите, что дела пойдут лучше. У вас позади трудности. Впереди вас ждут трудные времена.
Вы чувствуете, что выхода нет, и даже если бы вы хотели и были готовы усердно работать, чтобы выбраться из этой ситуации, вы не можете из-за всей бюрократической волокиты на работе и в вашей жизни. Все слишком сложно для одного человека.
Это заставляет вас чувствовать себя более чем подавленным, и хорошо, что вы это признаете. Все начнет открывать возможности, но не раньше, чем вы поймете, что это не работает, и не будете готовы начать думать по-новому.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Карта Таро: Иерофант
Приближается свадьба или какое-то духовное торжество. Объявление с приглашением будет передано вам.
Вы, возможно, не поверите, что для друга, который, казалось бы, только что начал встречаться, пришло время так быстро жениться.
Но это так, и вам, возможно, придется сыграть важную роль в планировании их предстоящей свадьбы.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Карта Таро: Сила
Вы не всегда осознаете свои способности, но эта карта говорит вам, что у вас есть все необходимое, чтобы преодолеть эти препятствия и осуществить большие перемены в своей жизни.
У вас есть сила и способность контролировать любые трудности, с которыми вы сталкиваетесь.
Проблема кажется масштабнее жизни, но ваши таланты, навыки и личность способны справиться с ней без особых усилий.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Карта Таро: Дьявол
Излишество — ваш враг сейчас, и карта Таро Дьявол предупреждает вас, что вы можете переусердствовать, потому что вам это так нравится. Сейчас вы в опасности.
Вы не знаете, когда остановиться, и вам не следует пытаться взять на себя больше, чем вы можете вынести.
Эти пороки, будь то пьянство, обжорство или даже чрезмерный сон, приведут вас к краху. Умеренность, Стрелец.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Карта Таро: Мир
Пришло время праздновать. Вы достигли своих целей, и теперь вам пора насладиться всем, что вы заработали за такой короткий промежуток времени. Вместо того чтобы с нетерпением ждать своей следующей большой победы, насладитесь этим моментом.
Вы сделали то, что другие хотели бы, чтобы они могли сделать, и все это произошло благодаря вашим собственным заслугам. Это немалый подвиг, поэтому чтите свои достижения.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Карта Таро: Пятерка Пентаклей
В один момент у вас есть все, чего вы когда-либо хотели, а в следующий вам говорят, что вам нужно обойтись без чего-то.
Вы не ожидали такой потери дохода, поддержки или любви, но жизнь обошлась с вами не лучшим образом, и теперь вам нужно собрать как можно больше помощи.
Это разочаровывающее положение, но преимущество дна в том, что остается только одно направление — наверх.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Карта Таро: Десятка Кубков
Рыбы, вас ждет изобилие благословений.
Вы испытаете радость и удовольствие от того, что ваш мир станет реальностью, и каждая ваша мечта сможет осуществиться.
Хотя вы и не испытаете лавину подарков сразу, свет в конце туннеля подсказывает, что вас ждут хорошие вещи.
Вы собираетесь попасть в свою собственную землю обетованную. Верьте в силу своих мечтаний, поскольку их проявление работает в вашу пользу.
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