Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 21 сентября, давайте попробуем что-то новое, начиная с этого дня.

Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 21 сентября с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Узнайте, что принесет вам ежедневное гадание на картах Таро для вашего знака зодиака на 21 сентября.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей

Ты крепкий орешек, поэтому, когда дело касается тяжелой работы, ты можешь написать книгу.

Никто не трудится усерднее вас, Овен, и ваша сегодняшняя решимость выведет вас на новый уровень успеха.

Карта Таро Восьмерка Пентаклей говорит о настойчивости и трудовой этике.

Сегодня все сводится к тому, чтобы совершенствовать то, чему вы учитесь, чтобы стать экспертом, к которому будут обращаться по этому конкретному предмету.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Паж Мечей

Паж Мечей — это карта Таро-посланника, и вам нужно держать уши и глаза открытыми, чтобы услышать, что Вселенная пытается вам сказать.

На вашем пути будут появляться сообщения всех видов. Обратите внимание на порядковые номера.

Повторяющиеся слова и символы, которые вам постоянно кажутся, пытаются привлечь ваше внимание. Будьте бдительны.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Паж Кубков

Кто-то влюблен в вас, и его чувства — не романтическая фантазия. За их мечтами стоят реальные намерения, когда дело доходит до построения совместной жизни, и они задавались вопросом, как вам об этом сказать.

Правда в том, что вы посылаете смешанные сигналы. Вы, кажется, не готовы услышать, что у них на сердце.

Перестаньте говорить, что вам не нужна любовь, когда вы находитесь в окружении друзей и коллег. Будьте открыты и восприимчивы. Это прямо за углом с тем, кому вы можете доверить свое сердце.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Луна

Карта Таро Луна — это предзнаменование, и это утверждение, подтверждающее то, что вы подозревали все это время. Кто-то может говорить вам, что вы параноик, подозревая его, но эта карта говорит, что ваша интуиция точна и вы должны доверять ей.

В глубине души вы чувствуете, когда что-то не так, поэтому не позволяйте другому человеку, который пытается пустить вам пыль в глаза, сделать это за вас.

Проверьте ситуацию. Будьте прилежны. Дело в том, что если вы не прислушаетесь к своей интуиции и позволите кому-то другому решать, что вам следует думать и чувствовать, когда вы позже поймете, что были правы, вы будете чувствовать себя глупо из-за того, что не верили в себя.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Пятерка Кубков

Пятерка Кубков показывает, что вам пришлось пережить больше, чем положено, драматичных событий, и теперь вы истощены.

Тебе больше нечего отдать. Вся твоя душа опустошена разочарованием в других, а иногда и в себе.

Что вам нужно, так это стабильность. Вам нужно, чтобы все прояснилось, чтобы вы могли вернуться в место, где вы чувствуете себя в безопасности.

Хорошая новость в том, что это худшее, что может случиться в вашей ситуации, и вскоре жизнь вернется к некоему подобию нормы.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Восьмерка Мечей

Восьмерка Мечей — это отражение вашей внутренней мыслительной жизни. Вы чувствуете себя в ловушке во многих областях и действительно не верите, что дела пойдут лучше. У вас позади трудности. Впереди вас ждут трудные времена.

Вы чувствуете, что выхода нет, и даже если бы вы хотели и были готовы усердно работать, чтобы выбраться из этой ситуации, вы не можете из-за всей бюрократической волокиты на работе и в вашей жизни. Все слишком сложно для одного человека.

Это заставляет вас чувствовать себя более чем подавленным, и хорошо, что вы это признаете. Все начнет открывать возможности, но не раньше, чем вы поймете, что это не работает, и не будете готовы начать думать по-новому.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Иерофант

Приближается свадьба или какое-то духовное торжество. Объявление с приглашением будет передано вам.

Вы, возможно, не поверите, что для друга, который, казалось бы, только что начал встречаться, пришло время так быстро жениться.

Но это так, и вам, возможно, придется сыграть важную роль в планировании их предстоящей свадьбы.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Сила

Вы не всегда осознаете свои способности, но эта карта говорит вам, что у вас есть все необходимое, чтобы преодолеть эти препятствия и осуществить большие перемены в своей жизни.

У вас есть сила и способность контролировать любые трудности, с которыми вы сталкиваетесь.

Проблема кажется масштабнее жизни, но ваши таланты, навыки и личность способны справиться с ней без особых усилий.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Дьявол

Излишество — ваш враг сейчас, и карта Таро Дьявол предупреждает вас, что вы можете переусердствовать, потому что вам это так нравится. Сейчас вы в опасности.

Вы не знаете, когда остановиться, и вам не следует пытаться взять на себя больше, чем вы можете вынести.

Эти пороки, будь то пьянство, обжорство или даже чрезмерный сон, приведут вас к краху. Умеренность, Стрелец.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Мир

Пришло время праздновать. Вы достигли своих целей, и теперь вам пора насладиться всем, что вы заработали за такой короткий промежуток времени. Вместо того чтобы с нетерпением ждать своей следующей большой победы, насладитесь этим моментом.

Вы сделали то, что другие хотели бы, чтобы они могли сделать, и все это произошло благодаря вашим собственным заслугам. Это немалый подвиг, поэтому чтите свои достижения.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей

В один момент у вас есть все, чего вы когда-либо хотели, а в следующий вам говорят, что вам нужно обойтись без чего-то.

Вы не ожидали такой потери дохода, поддержки или любви, но жизнь обошлась с вами не лучшим образом, и теперь вам нужно собрать как можно больше помощи.

Это разочаровывающее положение, но преимущество дна в том, что остается только одно направление — наверх.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Десятка Кубков

Рыбы, вас ждет изобилие благословений.

Вы испытаете радость и удовольствие от того, что ваш мир станет реальностью, и каждая ваша мечта сможет осуществиться.

Хотя вы и не испытаете лавину подарков сразу, свет в конце туннеля подсказывает, что вас ждут хорошие вещи.

Вы собираетесь попасть в свою собственную землю обетованную. Верьте в силу своих мечтаний, поскольку их проявление работает в вашу пользу.

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