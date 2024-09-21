Ежедневный гороскоп на 21 сентября, очистите свои действия, и ваше будущее «я» скажет вам спасибо.

Овен

21 марта – 19 апреля

Сегодня вы можете почувствовать сильную энергию, исходящую от кого-то в вашей жизни, кого вы, вероятно, считаете партнером, будь то любовник, друг или даже коллега. Будет ли эта энергия использована во благо или во зло, еще предстоит увидеть — этот человек может нажать на ваши кнопки, когда вы предпочтете сохранить мир, или, с другой стороны, он может неожиданно принести вам очень заманчивые и захватывающие моменты. Одно можно сказать наверняка: вы будете знать, что вы не одиноки.

Телец

20 апреля-20 мая

Сегодня у вас может быть много избыточной энергии, так что это не просто ваше воображение, если вы просыпаетесь с желанием выпустить ее и стряхнуть. Если можете, начните день с тренировки, которая заставит вашу кровь качаться и вспотеть. Затем используйте всю оставшуюся энергию, чтобы что-то организовать, будь то просто стирка или приведение всей вашей жизни в первоклассную форму. Очистите свои действия, и ваше будущее «я» скажет вам спасибо.

Близнецы

21 мая – 20 июня

У вас может быть довольно захватывающий и веселый день, или, по крайней мере, предложение, вероятно, уже на столе, при условии, что вы не спрячетесь и не откажетесь от возможности. Вас призывают выражать себя максимально искренними и страстными способами прямо сейчас, так что вперед и будьте собой без трепета. Хотите ли вы устроить буквальное шоу или просто провести время, танцуя перед зеркалом, постарайтесь проявить креативность.

Рак

21 июня-22 июля

Что-то поднимается из глубины тебя, Рак, и толкает тебя вперед с головокружительной скоростью. Однако, это может не толкнуть тебя так далеко, поскольку ты обнаруживаешь, что кружишься по кругу в собственных стенах. Мощные энергии достигают точки кипения на домашнем фронте, создавая впечатление, что места едва хватает, куда бы ты ни повернул. Попробуй найти уединение, иначе все может завести тебя слишком далеко.

Лев

23 июля – 22 августа

Это хороший день, чтобы следить за своими словами, потому что ваш язык сейчас может быть немного острее обычного. Вам не нужно молчать или избегать людей вообще — если что, вам следует обратиться к людям и наладить контакт, потому что разговоры могут быть почти электрическими. Просто убедитесь, что вы не посылаете слишком много электричества, чтобы это не шокировало кого-то; есть большая разница между обменом идеями и односторонним разговором.

Дева

23 августа – 22 сентября

Сегодня денежные вопросы могут быть подвергнуты проверке, и они могут поставить вас как в выгодные, так и в стрессовые положения. Могут возникнуть вопросы о том, что ваше, а что чужое, возможно, с партнером или кем-то, у кого есть долг между вами. Вы можете обнаружить, что должны денег и должны их выплатить, или вы можете получить неожиданную прибыль. Используйте свое благоразумие и очень тщательно анализируйте каждую возможность. Не выбрасывайте свои деньги, но и не упускайте хорошую возможность.

Весы

23 сентября – 22 октября

Мощный выброс энергии достигнет вас сегодня, поскольку мотиватор Марс в вашем знаке усиливается прекрасной Луной. Вы можете почувствовать, что выпили полдюжины чашек кофе, даже если вы придерживаетесь только воды! Не устанавливайте себе никаких ограничений прямо сейчас, потому что в воздухе витает огромный потенциал. Независимо от того, есть ли у вас материальные цели или эмоциональные, возьмите огонь, который вы чувствуете, и примените его ко всему, что важно для вас.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Сегодня вы можете почувствовать мистическую атмосферу, но мистическое не обязательно означает легкое. Это как будто где-то на периферии вашего зрения, за пределами того, где вы можете его увидеть, происходит крупное событие. Тем не менее, не думайте, что это событие, которое вы сейчас упускаете, потому что это, скорее всего, подготовительная фаза. Лучшее решение — сделать шаг назад и попытаться пойти туда, куда хочет вселенная. Вы сможете путешествовать дальше, если не будете подталкивать.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Сегодня людям может быть что сказать вам, к лучшему или к худшему. Это все хорошо и хорошо, если вы настроены на общение, но если вы не хотите никакой болтовни из галереи, то вам, возможно, стоит надеть наушники и сделать шаг назад от общения. Марс вызывает напряженную вибрацию в вашем социальном секторе, но это только временно, так что вы сможете вернуться к людям через день или два. Сейчас, вероятно, лучше всего лететь в одиночку.

Козерог

22 декабря – 19 января

Поставьте перед собой высокие цели, потому что это тот день, когда вы можете достичь огромного прогресса, не тратя при этом массу энергии. Дорога перед вами расчищается, и вы чувствуете упругость в шаге, поэтому используйте эти преимущества, пока они у вас есть, и продвигайтесь туда, где вы действительно хотите быть. Босс или другой VIP также может помочь вам на пути к успеху; примите любую помощь на этом пути!

Водолей

20 января – 18 февраля

Свежий бриз дует к вам, призывая вас открыться новым идеям и новым способам подхода к жизни. Со временем легко застрять в колее, но сейчас у вас могут появиться неожиданные возможности сломать любые ограничивающие барьеры, которые вы могли случайно воздвигнуть вокруг себя. Не сидите сложа руки и не ждите, пока эти ограничения проявятся сами собой — сделайте все возможное, чтобы их распознать, а затем устройте таран.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Сегодня вы можете почувствовать себя так, будто ходите по канату, поскольку все кажется более драматичным, чем есть на самом деле. Эта интенсивность может повлиять на вас на очень глубоком уровне, заставив вас чувствовать себя более эмоциональным и уязвимым, чем обычно. Взаимодействие с другими людьми может ощущаться особенно напряженным, но постарайтесь сохранять спокойствие, если на вашем пути возникнет конфликтная ситуация. Если вы сможете сохранять хладнокровие, вы сможете ходить по струнке, пока все не успокоится.

Последние новости Украины:

Камни знаков Зодиака и их значения: узнайте, что принесет вам удачу.

Какие знаки Зодиака легко влюбляются: кого назвали астрологи.

Астролог напугал прогнозом относительно войны в Украине в 2024-м: наступление на еще три области.