Ежедневный гороскоп на 23 сентября, не отказывайтесь от возможностей сегодня, они приходят не просто так.

Овен

21 марта – 19 апреля

Ваши ценности сегодня могут колебаться, меняясь от одного момента к другому. В частности, то, как вы относитесь к своим финансам, может сильно меняться. То, куда вы вкладываете деньги, может иметь долгосрочные последствия, поэтому помните, куда вы их тратите. Если вы думаете только о настоящем, когда тратите, вы можете оказать будущему настоящую медвежью услугу. Если у вас нет фонда на черный день, сейчас самое время начать копить, чтобы создать его.

Телец

20 апреля-20 мая

Сегодня люди могут иметь на вас сильную реакцию, и эта реакция может прийти к вам непредсказуемым образом или таким образом, который вам не понравится. Кто-то может поступить довольно шокирующе и сбить вас с толку, или, возможно, вы будете сбиты с толку чьим-то поведением в ответ на что-то неожиданное, что вы сделаете. В любом случае, постарайтесь не возлагать слишком много ожиданий на кого-то в частности; это слишком большой груз для любого человека, чтобы нести его прямо сейчас.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Вы можете чувствовать, что вы точно знаете, что вы делаете и куда вы идете в данный момент — то есть, пока все не начнет заволакиваться тучами. То, что когда-то было ясным путем, может внезапно оказаться покрытым движущимися тенями, но хотя это может выглядеть пугающе и сбивающе с толку, странность носит временный характер. Дорога впереди вскоре начнет казаться более привлекательной. Используйте это время для отдыха! Вы сможете снова отправиться в путь под более ясным светом на горизонте.

Рак

21 июня-22 июля

Найти баланс между своими планами и планами других людей сегодня может быть довольно сложно. У вас, вероятно, есть миллион дел — большинство из которых кажутся весьма привлекательными. Тем не менее, кто-то или что-то может появиться на сцене, когда вы меньше всего этого ожидаете, чтобы унести вас к какому-то другому приключению. Возможно, лучше всего отложить свои непосредственные планы на задний план и смириться с тем, что они могут подождать, пока вы будете следовать за стадом в этот конкретный день.

Лев

23 июля – 22 августа

Сегодня, вероятно, звучит прекрасно, когда вы шатаетесь по дому и проводите как можно больше времени в пижаме. Возможно, есть много мелких задач, над которыми вы хотели бы поработать прямо сейчас. Хотя это было бы приятно и спокойно, что-то на рабочем фронте может потребовать вашего внимания, когда вы меньше всего этого ожидаете, и заставить вас сменить халат на деловой костюм. Какая-нибудь VIP-персона может вызвать вас на выступление в последнюю минуту, поэтому постарайтесь выглядеть наилучшим образом.

Дева

23 августа – 22 сентября

Что-то или кто-то издалека может послать вам одну или две ударные волны, казалось бы, случайные, так что будьте готовы к нескольким переменам на горизонте. Человек с совсем другим прошлым, чем у вас, может сыграть свою роль в вашей жизни, пусть даже временно. Он может многое сделать, чтобы открыть ваш взгляд на мир — возможно, даже изменить его на фундаментальном уровне.

Весы

23 сентября – 22 октября

Вопросы, связанные с деньгами, могут возникнуть сегодня из-за напряженной энергии, исходящей от непредсказуемого Урана в вашем секторе общих ресурсов. Кто-то может потребовать вернуть вам долг, который вам нужно выплатить, или, может быть, все будет наоборот, и вы будете играть роль коллектора. Потенциальная удача может прийти к вам — но она может так же легко вас покинуть, поэтому сделайте все возможное, чтобы держать свой кошелек крепко и не позволяйте каждой копейке утекать.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Сейчас другим будет почти невозможно не заметить тебя и все твое очарование, Скорпион. Однако, получите ли вы желаемую реакцию или что-то совсем иное — это совсем другой вопрос. При всех этих глазах, направленных на вас, людям может быть что сказать! Хорошо слушать их, все еще принимая их слова с долей скепсиса, потому что нет никакой гарантии, что они правы в своих оценках. Помните, что вы знаете себя лучше, чем кто-либо другой.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Сегодня жизнь может казаться страной грез, что может быть как хорошо, так и плохо. Вам может нравиться следовать за любым белым кроликом, который проходит мимо… по крайней мере, пока реальность не призовет ваше внимание. Вопрос в офисе или какая-то другая важная встреча могут возникнуть как будто из ниоткуда, или, может быть, потому, что вы просто забыли о них, а теперь они требуют вашего внимания. Постарайтесь направить свое внимание туда, где это необходимо, и вы сможете вернуться в Страну чудес, как только закончите свои дела.

Козерог

22 декабря – 19 января

Вы можете заранее спланировать весь свой день, с множеством мероприятий, которые позволят вам пообщаться с друзьями для развлечения. Однако вы можете изменить свое мнение, как раз когда будете готовы начать вечеринку. Сложная энергия, вызванная мятежным Ураном, может спровоцировать вас на действия, когда вы меньше всего этого ожидаете, поэтому дайте себе сегодня разрешение заняться своими делами. Вы сможете восстановить связь с людьми через несколько дней под менее запутанным небом.

Водолей

20 января – 18 февраля

Сегодня ваш семейный сектор может быть сотрясен непредсказуемым Ураном. Вы можете стремительно продвигаться по профессиональной лестнице и быть готовыми к успеху, когда внезапно что-то врывается в вашу жизнь, отвлекая вас от достижения следующей ступени. Это может включать в себя неожиданные отношения с родственником или другие домашние дела. Вопросы обустройства дома, будь то ситуация или человек, могут сейчас иметь приоритет над всем остальным.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Это может быть очень насыщенный день для вас, так что ускорьте темп и следуйте программе! Вас ждет много мероприятий и интересных взаимодействий, которые вы не захотите пропустить, поэтому крайне важно не прятать голову в песок. Любой опыт, который вы получите сегодня, может привести к более значительным возможностям, так что выходите и исследуйте. Возможно, вам даже не придется далеко идти; самородок золота может ждать вас прямо на улице.

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