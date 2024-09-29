Эксперт по международным отношениям Фикрет Шабанов прокомментировал слова Трампа, что Зеленский – продавец, который постоянно едет из США с миллиардами, а также претензии по поводу его поддержки Камалы Харрис.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Это история двух шоуменов (если помните, Трамп снимался в фильмах). Вот это все-таки шоу. А что касается позиции Трампа, то она абсолютно обоснована с точки зрения республиканцев, потому что в американские выборы вклиниться нельзя, а господин Зеленский популярный в США. И это правда, только это популярность на той основе, что он хороший парень для американцев. Это вопрос для украинцев, какой он парень, но для американцев он хороший парень. Учитывая его популярность, его поддержка команды Камалы Харрис тоже будет и влиять в определенном плане», - объясняет Фикрет Шабанов.

А слова Трампа по поводу Зеленского как лучшего продавца в истории, рассуждает он, касаются все же не столько самого президента, как страны. И Трамп, отмечает эксперт, позволяет себе это, поскольку он шоумен, и поскольку он не победит.

Как вспоминает эксперт, еще на второй год президентсва Трампа он написал у себя на Facebook: «Господин Трамп, ты больше никогда не будешь президентом, потому что ты обманул deep state». Также, вспоминает гость программы, уже тогда он говорил, что на Трампа заведут уголовные дела и что он окажется вторым после Кеннеди, что мы и видим сейчас.

«Я не думаю, что он глупый человек, он делает деньги, он зарабатывает. Ну, сумасшедшая вещь он выпустил какой-то свой токен со своим именем, продает его за 100 долларов. Это про бизнес. Америка – это про бизнес. Трамп – это не про политику», - заключает Фикрет Шабанов.

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