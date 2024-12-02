Российские силы на дальних подступах к Запорожью не превышают 30-40 тысяч человек в каждом отдельном направлении.

Украинский генерал и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж заявил, что российская армия не сможет организовать успешное наступление на Запорожье.

В эфире программы "Говорить Великий Львів" он подчеркнул, что Запорожье — это крупный мегаполис с мощной инфраструктурой и значительным присутствием Вооруженных сил Украины.

По мнению Маломужа, российское командование преследует несколько стратегических целей: захват Донецкой и Луганской областей, продвижение на Харьковщине и попытки наступления в направлении Запорожья и Днепра.

Однако из-за ограниченности ресурсов россия вынуждена сосредотачиваться на отдельных участках, таких как Курахово, Покровск, Часов Яр и Курская область. Маломуж отметил, что Запорожье представляет важность не только как промышленный центр, но и как логистический узел.

"Регион связывают железные дороги с Крымом, что делает его ключевым для перемещения войск и техники. Несмотря на стратегическую важность, ресурсов у России для масштабного наступления недостаточно" - делится эксперт.

На сегодняшний день, по словам генерала, российские силы на дальних подступах к Запорожью не превышают 30-40 тысяч человек в каждом отдельном направлении, и они не объединены в единую ударную группировку.

Организация наступательной операции такого масштаба потребовала бы концентрации около 130 тысяч военнослужащих, что невозможно скрыть от разведки.

"Украинские войска готовы к любым сценариям. Возможное сосредоточение российских войск на Запорожском направлении будет использовано для нанесения ударов по другим фронтам и освобождения оккупированных территорий" - заметил Маломуж.

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