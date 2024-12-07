Именно такая задача стояла перед съемочной группой сериала «Ста лет одиночества» (или «Cien Años de Soledad»), долгожданной адаптации Netflix романа, широко признанного одним из величайших литературных произведений XX века.
Написанная в 1967 году колумбийским писателем, лауреатом Нобелевской премии Габриэлем Гарсиа Маркесом, книга «Сто лет одиночества» повествует о семи поколениях семьи Буэндиа, которые следуют циклическим путям одержимости, тоски, идеализма и отрешенности и неразрывно связаны с судьбой своего дома, Макондо.
С одной из первых сцен сериала «Сто лет одиночества», когда полковник Аурелиано Буэндиа в ясный день встречает расстрельную команду у залитой кровью белой оштукатуренной стены, зрители переносятся в Макондо — изолированное поселение на берегу реки, которое постепенно превращается в процветающий город, прежде чем столкнуться с войной и колониальной эксплуатацией.
Макондо никогда не было найдено ни на одной карте — хотя это могло бы быть, если бы в 2006 году неудачное предложение изменить название места рождения Маркеса, Аракатака, было успешным — но оно жило в умах читателей десятилетиями.
Оно также пропитано реальной колумбийской историей.
Из-за этого шоу Netflix, которое будет охватывать два сезона сериала «Сто лет одиночества» и премьера которого состоится 11 декабря, было снято исключительно в стране и полностью на испанском языке.
Источник: cnn.
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