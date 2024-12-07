Как вдохнуть жизнь в один из самых любимых городов Латинской Америки — город, имеющий столетнюю историю, но никогда не существовавший?

Именно такая задача стояла перед съемочной группой сериала «Ста лет одиночества» (или «Cien Años de Soledad»), долгожданной адаптации Netflix романа, широко признанного одним из величайших литературных произведений XX века.

Написанная в 1967 году колумбийским писателем, лауреатом Нобелевской премии Габриэлем Гарсиа Маркесом, книга «Сто лет одиночества» повествует о семи поколениях семьи Буэндиа, которые следуют циклическим путям одержимости, тоски, идеализма и отрешенности и неразрывно связаны с судьбой своего дома, Макондо.

С одной из первых сцен сериала «Сто лет одиночества», когда полковник Аурелиано Буэндиа в ясный день встречает расстрельную команду у залитой кровью белой оштукатуренной стены, зрители переносятся в Макондо — изолированное поселение на берегу реки, которое постепенно превращается в процветающий город, прежде чем столкнуться с войной и колониальной эксплуатацией.

Макондо никогда не было найдено ни на одной карте — хотя это могло бы быть, если бы в 2006 году неудачное предложение изменить название места рождения Маркеса, Аракатака, было успешным — но оно жило в умах читателей десятилетиями.

Оно также пропитано реальной колумбийской историей.

Из-за этого шоу Netflix, которое будет охватывать два сезона сериала «Сто лет одиночества» и премьера которого состоится 11 декабря, было снято исключительно в стране и полностью на испанском языке.

Источник: cnn.

Читайте также:

Сериал «Дюна: Пророчество»: дата выхода серий, первые отзывы.

Сериал "Убежище" 2 сезон: дата выхода серий и отзывы критиков.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым всегда везет.