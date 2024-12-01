Екранізація роману Габріеля Гарсіа Маркеса Сто років самотності від Netflix вийде в грудні і стане історичною екранізацією.

"Сто років самотності", серіал , заснований на однойменному літературному шедеврі лауреата Нобелівської премії Габріеля Гарсіа Маркеса, почне транслюватися на Netflix у грудні.

Netflix призначив дату прем'єри серіалу «Сто років самотності» — екранізації однойменного роману Габріеля Гарсіа Маркеса, який розповідає про сім'ю Буендіа та заснування міфічного міста Макондо.

Алекс Гарсія Лопес та Лаура Мора є співрежисерами проекту, що продюсує колумбійська продюсерська компанія Dynamo. Сценаристи - Хосе Рівера, Наталія Санта, Каміла Брюхес, Марія Каміла Аріас та Альбатрос Гонсалес.

У 2019 році стало відомо, що Netflix набув права на адаптацію книги "Сто років самотності".

Netflix заявив, що «Сто років самотності» «один із найамбіційніших проектів у Латинській Америці на сьогоднішній день, втілений у життя найталановитішими митцями з Колумбії та LATAM».

Опублікований у 1967 році, роман «Сто років самотності» вважається шедевром іспано-американської та всесвітньої літератури. Він був проданий тиражем понад 50 мільйонів екземплярів і перекладений більш ніж 40 мовами.

Перший сезон серіалу "Сто років самотності" від Netflix стартує 11 грудня, планується два сезони по вісім серій.

Джерело: deadline

Читайте також:

Серіал "Дюна: Пророцтво": дата виходу серій, перші відгуки.

Серіал "Притулок" 2 сезон: дата виходу серій та відгуки критиків.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким завжди щастить.