Военный эксперт Александр Мусиенко оценил атаки северокорейских солдат на Курщине и заявил, что они недостаточно подготовлены, чтобы взять позиции ВСУ, но опасность все равно есть.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Действительно не подготовлены, это из того, что по крайней мере я видел, из тех видео и фотографий, которые демонстрируют, когда они выходят чуть ли не строевым шагом и пытаются атаковать украинские позиции. Ну, конечно, я вам могу сказать, что это, безусловно, не подготовлено, и наивно думать, что это сработает», - отмечает Александр Мусиенко.

В то же время, добавляет он, бои на Курском направлении очень активизировались, это подтверждает и главнокомандующий ВСУ Сырский, и для врага это одно из приоритетных направлений. Ведь, констатирует эксперт, присутствие ВСУ на территории Курской области – это всегда сильная позиция Украины за переговорным столом, это часть этой сильной позиции.

В общем же, рассуждает он, северокорейские войска из-за своей неподготовленности не способны в полном объеме изменять ситуацию на поле боя, но опасности все-таки есть. В частности, объясняет эксперт, опасность в том, что эти войска просто есть, они присутствуют и пытаются применять новое для них оружие и дальше они могут переформироваться, попытаться атаковать иначе.

«Мне кажется, что северокорейцы могут пройти такой путь, как российские войска, могут учиться действовать, взаимодействовать. Но на сегодняшний день они не являются этой серьезной боевой единицей, которая способна изменить ситуацию на поле боя. Нашим силам очень эффективно удается их уничтожать», – утверждает Александр Мусиенко.

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