Каждая карта Таро в раскладе может быть использована для представления месяца, с которым она соотносится Козерог - январь, Водолей - февраль, Рыбы - март и так далее.
Например, в январе вы бы посмотрели на карту, которая вам досталась, чтобы представить начало нового проекта, и действительно попытались бы сделать это.
Вы также могли бы вытащить эти карты и вообще не беспокоиться о месяцах - вытаскивая каждую карту, чтобы представить год в целом.
Колода карт - самый популярный предмет для гадания Таро.
Во время гадания по картам Таро, перетасуйте их и вытяните случайную карту, зачет, прочтите значение карты в интернете и узнайте, как пройдет для вас наступающий 2024 год.
Попробуйте также гадание на 2025 года на четырех дамах:
В ночь Нового года достаньте из колоды четырех дам, перетасуйте и положите под подушкой рубашкой вниз и ложитесь спать.
Утром 1 января достаньте одну из дам наугад и посмотрите на масть, если вы увидели:
трефовую масть - в 2025 году вас ждут новые знакомства и увлечения, червовая дама - наладится личная жизнь.
Бубновая, материальное положение улучшится,
Пиковая - 2025-й год принесет много событий, не обязательно плохих.
Карта красной масти предвещает дела в деньгах и любви, а черной масти в работе.
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