Как раз в преддверии Нового года приготовьтесь к раскладу Таро из 13 карт, посвященных каждому знаку зодиака.

Каждая карта Таро в раскладе может быть использована для представления месяца, с которым она соотносится Козерог - январь, Водолей - февраль, Рыбы - март и так далее.

Например, в январе вы бы посмотрели на карту, которая вам досталась, чтобы представить начало нового проекта, и действительно попытались бы сделать это.

Вы также могли бы вытащить эти карты и вообще не беспокоиться о месяцах - вытаскивая каждую карту, чтобы представить год в целом.

Колода карт - самый популярный предмет для гадания Таро.

Во время гадания по картам Таро, перетасуйте их и вытяните случайную карту, зачет, прочтите значение карты в интернете и узнайте, как пройдет для вас наступающий 2024 год.

Попробуйте также гадание на 2025 года на четырех дамах:

В ночь Нового года достаньте из колоды четырех дам, перетасуйте и положите под подушкой рубашкой вниз и ложитесь спать.

Утром 1 января достаньте одну из дам наугад и посмотрите на масть, если вы увидели:

трефовую масть - в 2025 году вас ждут новые знакомства и увлечения, червовая дама - наладится личная жизнь.

Бубновая, материальное положение улучшится,

Пиковая - 2025-й год принесет много событий, не обязательно плохих.

Карта красной масти предвещает дела в деньгах и любви, а черной масти в работе.

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