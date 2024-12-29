Гороскоп на 29 декабря для всех знаков Зодиака, вы серьезны, вдумчивы, ответственны и надежны, справедливость и честность в этот день важны.

Гороскоп на 29 декабря для всех знаков Зодиака - это более медленный день и время для того, чтобы омолодиться.

Сосредоточьтесь на своих самых близких личных отношениях, на своих потребностях и на том, что приносит вам счастье.

Гороскоп на 29 декабря для всех знаков Зодиака:

ОВЕН

(21 марта - 19 апреля)

Прекрасный день! Естественно, вы чувствуете ликование, уверенность и энергию! Вы зажигаете! Сегодня вечером: упражнения.

ТЕЛЕЦ

(20 апреля - 20 мая)

Это прекрасный день; вы чувствуете себя довольным собой. Вы чувствуете уверенность в своем будущем, и, возможно, также уверены в своих финансах. Вы стремитесь путешествовать и расширять свои горизонты. (Путешествуйте туда, где вы никогда раньше не были.) Сегодня вечером: Исследования.

БЛИЗНЕЦЫ

(21 мая - 20 июня)

Это чудесный день, чтобы насладиться обществом других, особенно коллег-женщин, а также группами и конференциями, потому что вы будете в своей стихии! Вам понравится общаться с другими. В свою очередь, они с энтузиазмом отреагируют на вашу позитивную энергию. Сегодня вечером: Наслаждайтесь друзьями.

РАК

(21 июня - 22 июля)

Планы путешествий будут вам интересны. Вы также можете быть взволнованы чем-то, что происходит за кулисами. Сегодня вечером: Вы в высокой видимости.

ЛЕВ

(23 июля - 22 августа)

Сегодня у вас сильное желание сменить обстановку, поэтому вам стоит сделать что-то другое, чтобы немного встряхнуть свой мир. Если вы не можете путешествовать, сходите в новый ресторан, посетите новый магазин, поезжайте туда, где вы никогда не были. Одевайтесь! Сегодня вечером: исследуйте!

ДЕВА

(23 августа - 22 сентября)

Финансовые переговоры сегодня пройдут хорошо. К счастью, вы полны решимости добиться того, чего хотите. Это отличный день, чтобы попросить кредит или ипотеку; двери откроются для вас. Вы можете получить наследство, подарок или услугу от кого-то другого. Сегодня вечером: проверьте свои финансы.

ВЕСЫ

(23 сентября - 22 октября)

Это отличный день для общения с друзьями, партнерами и широкой общественностью. Что бы вы ни делали, это каким-то образом «расширит» ваш мир. Возможно, вы будете развлекаться дома. В это время вы сильно сосредоточены на доме и семье. Поговорите с людьми, которые «другие». Сегодня вечером: Сотрудничайте.

СКОРПИОН

(23 окт. — 21 нояб.)

Это отличный день для поездок по работе. Это также хороший день для работы с группами, связанными с вашей работой. Занятия, встречи и конференции расширят ваш кругозор и познакомят вас с новыми идеями. Вы также можете лоббировать лучший бюджет или больше оборудования — и получить его. Сегодня вечером: работа!

СТРЕЛЕЦ

(22 ноября - 21 декабря)

Это игривый день! Вы - беззаботный, беззаботный, жизнерадостный знак, и сегодня у вас есть шанс расправить крылья. Суть в том, что вы хотите делать именно то, что хотите. Наслаждайтесь спортивными мероприятиями, отдыхом на свежем воздухе, творческими занятиями и игровым временем с детьми. Принимайте приглашения на общение! Сегодня вечером: играйте!

КОЗЕРОГ

(22 дек. - 19 янв.)

Это прекрасный день для изучения возможностей в сфере недвижимости или покупок для вашего дома или члена семьи. Это также прекрасный день для развлечений дома. Групповые встречи дома пройдут хорошо. Сегодня вечером: приберитесь.

ВОДОЛЕЙ

(20 янв. - 18 февр.)

Доверьтесь своей интуиции сегодня! (Вы интуитивны, в любом случае.) Сегодня вам легко думать как победитель. Вы ожидаете лучшего для себя и других. Это также замечательный день для исследований, изучения нового, посещения новых мест и знакомства с новыми людьми, потому что вы жаждете приключений и новых знаний. Сегодня вечером: Идеи!

РЫБЫ

(19 февраля - 20 марта)

Бизнес и коммерция сегодня в фаворе. Доверьтесь своим идеям зарабатывания денег.

Сегодня вы можете упорно трудиться ради денег и найти способы увеличить свой доход.

Однако вы также можете потратить много. Будьте осторожны. Сегодня вечером: Планы?

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