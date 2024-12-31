Гороскоп Таро по одной карте на 1 января, пришло время сосредоточиться на своих целях.

Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 1 января с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет гороскоп по одной карте Таро вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Узнайте, что принесет вам ежедневное гадание на картах Таро для вашего знака зодиака на 1 января.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Правосудие

Иногда жизнь может казаться несправедливой, но у вас есть свобода воли, и хотя другие могут выбирать, как действовать определенным образом, вы не обязаны этого делать.

Вы можете стать примером того, как следует поступать в этой ситуации, и подать пример другим.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Маг

У вас есть все необходимое, инструменты и творческий потенциал, чтобы придумать креативное решение проблемы, которая поставила вас в тупик.

Не беспокойтесь, что идеи не придут прямо сейчас, просто дайте им время.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Отшельник

Это идеальный день, чтобы выделить время для себя и погрузиться в свои мысли и чувства.

Вам не обязательно быть всегда «включенным». Хорошо отключиться и насладиться тишиной и покоем — просто быть.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Четверка Пентаклей

Если что-то достаточно важно, чтобы его сделать, то оно также достаточно значимо, чтобы его запланировать.

Расставьте все по своим местам, чтобы ваш день был организован и спланирован для максимальной эффективности.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Двойка Мечей, перевернутая

Очень сложно принять решение, когда ты в замешательстве.

Вам нужно записать все «за» и «против», а также все сопутствующие детали, чтобы вы могли сделать обоснованный выбор.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Дьявол, перевернутая

Вы почти поддались искушению сделать то, от чего давно отказались, но теперь вы понимаете, как ваши чувства привели к этому моменту.

Вы можете создать несколько выходов, чтобы дело не дошло до этого места так быстро.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Шестерка Жезлов, перевернутая

Вы устали, поэтому вполне логично, что вам нужно позвонить или сделать перерыв в работе.

Это сложный выбор, но если вы можете прийти к какому-то соглашению, которое устроит всех, то, возможно, стоит его предложить.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Король Пентаклей, перевернутая

Вы были полны решимости сдержать свое слово, но с появлением новой информации вам, возможно, придется пересмотреть свою позицию и принять решение отказаться от него.

Это правильно, Скорпион. Ваше время тоже имеет значение.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Колесница, перевернутая

Вам не обязательно придерживаться чего-то только потому, что вы это начали.

Если это не приносит вам радости, Стрелец, то как это может добавить ценности вашей жизни, даже если вы получаете за это финансовую компенсацию? Подумайте еще раз.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Паж Мечей

Сегодня вы получаете хорошие новости. Сегодня к вам приходит важное сообщение, и для вас может быть невероятным облегчением наконец получить его.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Рыцарь Кубков

Когда дело касается вашей работы, на кону стоит многое. Ваша страсть сильна, и это замечательная энергия, которую можно направить на проекты, над которыми вы хотите действительно хорошо поработать.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Десятка Кубков, перевернутая

Сегодня с чувствами легко разобраться, и, несмотря на возможное вчерашнее замешательство, ясность, необходимая для принятия важных решений, уже здесь.

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