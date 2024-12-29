Гороскоп на неделю для вашего знака зодиака с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.

Гороскоп на неделю для каждого знака зодиака начинается с редкого черного Новолуния в Козероге 30 декабря, которое поможет нам начать 2025 год правильно.

Новый год начинается очень удачно — с Новолуния, которое поощряет этот новый старт.

Луна входит в Водолея в первый день января, помогая нам чувствовать себя более уверенно, чтобы достучаться до других.

Гороскоп на неделю для вашего знака зодиака на 30 декабря 2024 года - 5 января 2025 года:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Эта неделя — триумфальный период, поскольку вдохновляющее Новолуние побуждает вас начать позитивный цикл на следующие шесть месяцев, особенно в вашей карьере.

По мере того, как неделя продолжается, дружба и связи становятся более значимыми. Опирайтесь на свою экстравертную энергию Овна, чтобы общаться и подзаряжаться.

На этой неделе вы полны энергии и желания осваивать новые навыки, но к концу недели не забудьте сбавить темп, чтобы подготовиться к новой неделе.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Найти мотивацию для того, что вас вдохновляет, просто, поскольку Новолуние заставляет вас чувствовать себя смелым в достижении своих карьерных целей. У вас есть идеи, как строить на фундаменте, который вы уже создали.

Эта неделя полна счастья и спокойствия, оптимизма, который вам необходим, чтобы воспользоваться новыми возможностями, которые могут вам представиться.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Новолуние в Козероге позволяет вам соединиться со своим внутренним ребенком и больше присутствовать в себе. Воздушная энергия следует за Луной в Водолее, неся это послание заботы о себе и доверия. Вы чувствуете вдохновение и силу, когда соединяетесь со своими интеллектуальными занятиями, катализатором, который помогает вам преобразовать новый год.

Рак (21 июня - 22 июля)

С энергией Новолуния, происходящей в вашем доме отношений, вас побуждают переосмыслить, что для вас значит любовь, путешествие, в которое вы отправитесь в течение следующих шести месяцев. Решения быстро становятся для вас ясными, давая вам силы двигаться вперед, несмотря на любые оставшиеся сомнения в себе. Надежда, романтика и исцеление — в вашем ближайшем будущем.

Лев (23 июля - 22 августа)

Уверенно готовьтесь к новому году на этой неделе, Лев. Это яркий период, чтобы привести свои планы в действие, пока Луна в Водолее объединяет силы с Плутоном, помогая вам обращать внимание на детали ваших планов. Соединитесь со своими эмоциями, когда вы освобождаетесь, и смотрите вперед на новые впечатления, которые вас ждут.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Подумайте о своей романтической энергии и определите, чего вы хотите от партнера во время всех волнений этой недели. Вы можете строить планы и быть оптимистом, что для вас, Дева, немалый подвиг! Хотя вы всегда будете практичны в своем выборе, сосредоточьтесь на обеспечении баланса и практичности в ваших отношениях.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Если вы чувствуете выгорание на этой неделе, выделите немного времени на этой неделе, чтобы расслабиться и побыть наедине с собой. Будь то дома или в пространстве, которое помогает вам сосредоточиться и исцелиться, уважайте себя и свои потребности.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Подключитесь к своему воображению и доверяйте тому, что вы производите. На этой неделе ваше воображение выходит на первый план. Думайте о будущем и разрабатывайте практические стратегии для достижения своих целей, но не забывайте укреплять свою самооценку и быть добрее к себе.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Вы становитесь более осознанными в отношении того, чего вы хотите на этой неделе, что побуждает вас усердно работать ради того, чего вы хотите достичь. Вы находите нужную вам структуру на этой неделе, особенно если вы хотели работать над планом, но не имели мотивации. Ваша страсть продолжает подпитываться Луной в Рыбах в конце недели, помогая вам соединиться со своими ценностями и мечтами.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Новолуние в вашем знаке в начале недели поможет вам сосредоточиться на общении и налаживании связей, поскольку вы увидите, насколько полезными могут быть оба эти фактора, особенно для ваших школьных или профессиональных целей.

Новый год и новая эра начинаются с вами сейчас, когда Плутон находится вдали от вашего знака. Сосредоточьтесь и питайте не только свою работу, но и свои отношения.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Когда вы готовитесь к преодолению трудностей, Новолуние в Козероге научит вас, как включить примирение в свою жизнь. На этой неделе избавьтесь от стресса и приветствуйте расслабление, делая перерывы, если это необходимо.

Луна в вашем знаке, начиная с 1 января, может ощущаться как пробуждение, позволяющее вам начать новую главу в 2025 году. Составьте практичные планы относительно своих привычек расходов и добавьте больше направления к своим карьерным или академическим целям.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Красота Новолуния в Козероге делает этот период притягательным, когда вы видите, насколько замечательны ваши друзья. Скрепляйте и возвышайте связи, которые у вас есть, — эта система поддержки бесценна! Работайте с другими и слушайте их на этой неделе, проявляя к ним сострадание и доброту. Рассмотрите надежные планы по развитию ваших мечтаний.

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