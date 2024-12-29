Также родители новорожденных могут выбрать между получением "Упаковка малыша" или денежной компенсацией его стоимости.

В Украине для семей предусмотрен ряд социальных программ и выплат , и одной из таких является финансовая помощь при рождении ребенка.

Редакция Новости.LIVE рассказала , какую сумму могут начислить родителям в 2025 году.

Выплаты при рождении ребенка в 2025 году: что изменится?

Размер пособия при рождении ребенка на сегодняшний день составляет 41 280 гривен, сумма не меняется с 2014 года, сообщает портал "Действие". Однако родители не получают всю сумму сразу — выплата производится в нескольких этапах:

10 320 грн. предоставляются сразу после рождения ребенка;

30 960 грн. выплачиваются в течение следующих 36 месяцев равными частями по 860 грн. ежемесячно.

"Упаковка малыша" или денежная компенсация

Также родители новорожденных могут выбрать между получением "Упаковка малыша" или денежной компенсацией его стоимости. «Упаковка малыша» — это одноразовая натуральная помощь, которая включает в себя товары по уходу за ребенком. В 2024 году сумма денежной компенсации вместо пакета составляет 7689 грн.

Также Politeka писала о том, что в 2025 году некоторые пенсионные выплаты в Украине могут существенно увеличиться благодаря специальным надбавкам и доплатам.

О том, на какие доплаты могут рассчитывать пенсионеры в ближайшее время, отмечается в законе Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий для отдельных категорий лиц".

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