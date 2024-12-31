Украинцев предупредили, что в Новогоднюю ночь рф может нанести по Украине массированный ракетный удар.

Российские оккупанты в новогоднюю ночь могут нанести по Украине массированный ракетный удар.

Таким мнением поделилися военно-политический обозреватель Александр Коваленко

Эксперт проанализировал использование оккупантами ракет, в частности, в течение года. По его словам, с ноября примерно каждые полторы-две недели армия РФ наносит ракетный удар по Украине.

По словам Коваленко, враг имеет собственное производство ракетного оружия, в частности, это ракеты Х-101, их производство на сейчас составляет примерно две единицы в сутки, в месяц около 60.

В РФ ежедневно изготавливается одна ракета "Калибр" (30 ежемесячно), "Кинжалов" - одну-две единицы в неделю, "Искандеров" - одна-две ежесуточно.

Эксперт добавил, что количества ракет не хватает, чтобы регулярно наносить атаки по гражданскому населению Украины, поэтому, по словам Коваленко, Россия обратилась к Северной Корее за поставкой баллистических ракет.

"Скажу так: сейчас есть опасность того, что российские оккупационные войска могут в Новогоднюю ночь устроить акцию террора, как это было на Рождество", - предупредил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Источник: unian.

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