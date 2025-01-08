Если вы любите выпечку с маком, то вместо покупки магазинных булочек или рулетов попробуйте этот простой рецепт украинского макового завиванца.

Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить вкусный украинский маковник – завиванец (или рулет) из мягкого дрожжевого теста с маковой начинкой.

Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты:

300 г муки

150 г молока

50 г сахара

1 яйцо

12 г живых дрожжей

щепотка соли

ванильный сахар – по желанию

25 г растительного масла

25 г сливочного масла

Для маковой начинки:

150 г мака

80 г сахара

200 г молока

50 г сливочного масла

по желанию можно добавить 50 г орехов

Для смазки маковника нам понадобится один яичный желток + 1 ст.л. молока.

Сначала нужно приготовить начинку, можно даже сделать это заранее, а затем хранить готовую маковую начинку в холодильнике.

К промытому маку добавляем молоко, сахар и увариваем до испарения жидкости (примерно полчаса). В конце добавляем сливочное масло и перебиваем маковую массу блендером.

Для теста сначала делаем опару: смешиваем теплое молоко, дрожжи, сахар и 50 г муки и оставляем на 20 минут. После этого добавляем яйцо, соль, сливочное и растительное масло, оставшуюся муку, соль, ванильный сахар и замешиваем тесто.

"Оно должно немного липнуть к рукам, дальше после расстойки оно станет более податливым и эластичным, но можете добавить муки, но только 20-30 г", - пояснила шеф-повар.

Готовое тесто накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте в час. После этого раскатываем тесто в прямоугольник, смазываем маковой начинкой, оставляя один длинный край без начинки. Немного подворачиваем края и заворачиваем рулет.

Даем маковнику постоять 20 минут в тепле, затем смазываем смесью желтка с молоком и выпекаем в разогретой до 180 градусов до румяности (примерно 30 минут).

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