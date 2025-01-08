Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить вкусный украинский маковник – завиванец (или рулет) из мягкого дрожжевого теста с маковой начинкой.
Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 300 г муки
- 150 г молока
- 50 г сахара
- 1 яйцо
- 12 г живых дрожжей
- щепотка соли
- ванильный сахар – по желанию
- 25 г растительного масла
- 25 г сливочного масла
Для маковой начинки:
- 150 г мака
- 80 г сахара
- 200 г молока
- 50 г сливочного масла
- по желанию можно добавить 50 г орехов
Для смазки маковника нам понадобится один яичный желток + 1 ст.л. молока.
Сначала нужно приготовить начинку, можно даже сделать это заранее, а затем хранить готовую маковую начинку в холодильнике.
К промытому маку добавляем молоко, сахар и увариваем до испарения жидкости (примерно полчаса). В конце добавляем сливочное масло и перебиваем маковую массу блендером.
Для теста сначала делаем опару: смешиваем теплое молоко, дрожжи, сахар и 50 г муки и оставляем на 20 минут. После этого добавляем яйцо, соль, сливочное и растительное масло, оставшуюся муку, соль, ванильный сахар и замешиваем тесто.
"Оно должно немного липнуть к рукам, дальше после расстойки оно станет более податливым и эластичным, но можете добавить муки, но только 20-30 г", - пояснила шеф-повар.
Готовое тесто накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте в час. После этого раскатываем тесто в прямоугольник, смазываем маковой начинкой, оставляя один длинный край без начинки. Немного подворачиваем края и заворачиваем рулет.
Даем маковнику постоять 20 минут в тепле, затем смазываем смесью желтка с молоком и выпекаем в разогретой до 180 градусов до румяности (примерно 30 минут).
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