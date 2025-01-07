Панкейки по этому рецепту готовятся очень просто и получаются супервкусными, а если перемазать их кремом, то можно сделать быстрые мини-тортики.

Рецептом идеальных панкейков, которые можно подавать как самостоятельный завтрак или использовать как коржи для торта, поделилась фудэкспертка Светлана Левицкая.

Чтобы приготовить идеальные панкейки, нам понадобится:

мука – 290 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

молоко (теплое) - 450 г

яйца – 2 шт. (разделяем белки и желтки)

сахар – 2 ст.л.

сливочное масло (растопленное) – 85 г

лимонная цедра, ваниль – по желанию

соль - щепотка

Кулинар объяснила, что панкейки с добавлением 2 ст.л. сахара будут лишь слегка сладким, но если добавить больше, то панкейки могут гореть в процессе выпекания. Поэтому если любите сладкое, просто подавайте их с медом или сиропом.

Яичные желтки смешиваем с сахаром, лимонной цедрой и ванилью. Добавляем молоко, растопленное масло и перемешиваем. Отдельно яичные белки со щепоткой соли взбиваем до стойких пиков.

В муку с разрыхлителем вливаем желточную массу и хорошо вымешиваем. В конце добавляем в тесто взбитые белки и аккуратно их вмешиваем, чтобы сохранить воздушность.

Если у вас есть сковорода наименьшего диаметра, то блогерка советует использовать ее для выпечки панкейков, тогда они будут иметь идеально ровные края. Если используем обычную сковороду, просто каждый раз наливаем одинаковое количество теста по центру сковороды.

Жарить панкейки нужно на разогретой сковороде на маленьком огне с обеих сторон. Но если собираетесь использовать панкейки в качестве коржей для мини-тортика, то их нужно выпекать только с одной стороны, но под крышкой.

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