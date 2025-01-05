Ежедневный гороскоп по картам Таро для всех знаков зодиака на 6 января, пришло время подвести итоги.

Вашему вниманию предлагается ежедневный гороскоп по картам Таро для всех знаков зодиака с прогнозом на 6 января.

Вы можете создать свою собственную жизнь, доделав на этой неделе то, что осталось от старого.

Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп по картам Таро для вашего знака зодиака на 6 января.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Дурак, Перевернутая

Успокойся, Овен. Не всегда дело в больших победах.

Не всегда дело в следующем проекте или цели. Да, это важно, но сейчас уделите минутку, чтобы покопаться и найти свою душу, Овен, — то глубокое место в вашем сердце, которое связано с вашими причинами «почему».

Тогда вы перестанете терять энтузиазм, когда победа оказывается поражением, но вы не будете воспринимать это таким образом.

Потому что начало восприятия неудач как урока будет меньше касаться проекта или результатов; это будет больше связано с поиском себя.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Четверка Жезлов

Вы видели, как это происходит снова и снова: вы что-то начинаете и понимаете, что это не сработало!

Но почему? Может быть, просто может быть... фундамент, на котором вы строили свои мечты, был смещен.

Возможно, эта неудача на самом деле является ступенькой к чему-то большему.

Этот момент — подарок. Перестраивайся, Телец. Так что ты сможешь построить этот год на фундаменте, который будет еще лучше, чем предыдущий.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Шестерка Мечей, Перевернутая

Выполняйте внутреннюю работу.

Вы можете войти в 2021 год, пинаясь и крича о том, как несправедлива жизнь, или вы можете собрать осколки и увидеть, как они мерцают, и увидеть, чем они на самом деле могут стать в вашей жизни.

Твои слезы — это бриллианты, которые учат тебя чему-то о себе.

Ваша жизнь полна богатого опыта, и этот путь духовен. Исследуйте его, если хотите. Будьте готовы к хорошим вещам.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Сила, Перевернутая

Некоторые истины озадачивают, но они, тем не менее, реальны, и факт в том, что быть слабым не значит быть сильным.

На самом деле, все наоборот. Быть слабым означает, что вы усвоили, что танец со своими страхами может дать вам дух воина.

Вы усвоили, что лучше сидеть и плакать, чем убегать и прятаться.

Вы не хотите сожалеть о том, что не задержались достаточно долго, чтобы произошло чудо.

И так и будет, Рак, подожди и увидишь.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Пятерка Кубков

Перемены могут вызывать самые разные сильные эмоции, и если бы вы были полностью честны, вы бы открыто признали, что вам нравится, когда жизнь сочетает неожиданности с вашей рутиной.

Но сейчас настали странные времена, и если вы не чувствуете, что можете контролировать результат, вам будет трудно слепо доверять тому, что произойдет дальше.

Но, лев, имей мужество, ведь неожиданности не только помогут тебе вырасти, но и подготовят тебя к большему, чем ты когда-либо осмеливался мечтать.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей, Перевернутая

Как можно заглушить гнетущее чувство, что вы сделали все возможное для подготовки, но чего-то не хватает?

Ты не можешь. Не желай, чтобы ты всегда мог знать, что принесет будущее.

Теперь твоя очередь простить себя за то, что ты человек. То, чего ты не мог видеть, не должно было быть известно.

И когда это случится, вы будете знать, что делать. Вы все равно справитесь.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Рыцарь Жезлов, Перевернутая

Вы хотите сделать все правильно, поэтому найти баланс между готовностью пойти ва-банк и сдерживанием себя может быть очень сложно.

Но все эти надежды и мечты готовы осуществиться... прямо сейчас.

Поэтому ждать нелегко, хотя вы знаете, что терпение полезно.

Нацельтесь на развитие двух направлений вместо одного.

Возможно, лучшим подходом для вас будет сохранение баланса, по крайней мере, для вас это работает лучше всего.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Император, Перевернутая

Вы устали от навязчивых подходов.

Жизнь научила вас, что мягкость может иметь свои преимущества.

Полезно быть немного осторожнее с людьми, которые пытаются повлиять на ваши эмоции.

Вам нужна помощь, но не за счет вашей автономии.

Доверьтесь своим инстинктам. Они верны.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Тройка Жезлов

Успокойтесь достаточно долго, чтобы создать одну большую идею.

Если у вас нет времени, проявите изобретательность.

Возьмите с собой в постель блокнот и каждый день по несколько минут записывайте свои мысли, пока у вас не соберется целая коллекция.

Поставь себе цель, Сэг, продолжать идти до конца, пока не закончишь.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Паж Мечей, Перевернутая

Вы пока ничего не слышали, потому что вам и не нужно знать.

Может быть, время было просто не ночное.

Это может не иметь к вам никакого отношения. Тишина может быть

оглушительной, когда вы ждете, что что-то придет.

Обидно, когда тебя оставляют на прочтении или не перезванивают.

Но еще более некомфортно может быть преследование кого-то, когда вы не знаете, что происходит, и сталкиваетесь с повторным отказом.

Сейчас наберитесь терпения. Подождите и увидите.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Туз Кубков

Не теряйте надежды.

Иногда конец на самом деле является замаскированным новым началом.

Отношения переживают периоды взлетов и падений.

Грустно, когда связь, которая у вас была, меняется, потому что вы думаете, не умирает ли ваша любовь.

Но что, если это не так? Что, если эти боли роста означают, что ваша личная жизнь вот-вот возродится?

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Иерофант, Перевернутая

Если вы чувствуете, что больше не вписываетесь в группу, это может быть связано с тем, что вы изменились, а они — нет.

Ваша задача не в том, чтобы повышать чье-то сознание, хотя попытки сделать это только расстроят вас и, возможно, навредят человеку.

Любить позволяет им быть теми, кто они есть. Пространство дает вам свободу двигаться вперед к новым впечатлениям, которые помогут вам стать динамичным человеком, которым вы хотите быть.

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