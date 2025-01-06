Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 7 января с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 7 января.

Что принесет гороскоп Таро с одной картой для вашего знака зодиака? Читайте дальше.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей, перевернутая

Вы боец, Овен, поэтому, когда последнее испытание едва не оказалось сильнее вас, это было поразительно, но вы крепкий орешек, и когда жизнь бьет вас сильно, вы даете сдачи еще сильнее.

Вот почему вы процветали в это время, являясь настоящим вдохновением для всех.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Пятерка Жезлов

Изменение — часть жизни, и это возможность расти. Не жалуйтесь, что вещи не остаются прежними. Однообразие — это застой.

Воспользуйтесь шансом попробовать что-то новое. Вы будете расти и никогда не будете прежним, но в хорошем смысле.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Девятка Жезлов

Вы не из тех, кто ищет конфронтации, но когда кто-то решает вывалить вам свои проблемы на лицо, вы дадите ответ.

Это ваш шанс быть прямым и честным. Если честность — лучшая политика, вы оказываете им услугу, говоря то, что вы действительно думаете.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Туз Кубков

Если глаза - зеркало души, то они также являются воротами в ваш разум. Вы должны кормить свой дух хорошей пищей.

Сосредоточьтесь на вещах, которые возвышают ваши мысли и чувства. Принимайте красивые вещи, такие как классическая или джазовая музыка, искусство и природа.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Шестерка Жезлов

Единственное, что вам нужно делать каждый день, — это верить в то, кто вы есть.

У тебя много замечательных качеств и качеств, Лев, поэтому, когда ты чувствуешь эмоции, усталость или неуверенность в себе, напомни себе, что, несмотря ни на что, ты рожден, чтобы быть лидером и побеждать.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Повешенный, перевернутая

Нет смысла ждать, пока кто-то другой примет решение за вас.

Итак, вы дали человеку возможность высказать свое мнение, но правда в том, что вы тот, кто принимает решения за себя. Вы капитан своего корабля и истинный король своего замка.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Императрица

Вы женственный дух и душа, Весы, поэтому, когда вы чувствуете, что вам нужно сделать так много работы, это отдаляет вас от более мягкой стороны вашей личности. Верните все в равновесие.

Сделайте что-нибудь, что напомнит вам о вашей более мягкой стороне. Хорошо оставаться верным себе.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Двойка Кубков, перевернутая

Вы находитесь в месте, где принятие решений дается нелегко. Это может быть сочетание факторов, которые вызывают путаницу.

Дайте себе время обдумать все, что вам нужно пересмотреть. Уверенность придет, когда вы будете готовы, и вы увидите, что решения часто принимаются сами собой.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Шестерка Кубков

Так приятно оглянуться на свою жизнь и сделать мини-обзор того, как далеко вы продвинулись.

Кто бы мог подумать, что ты сейчас на этом месте, да? Так долго ты думал, что тебе конец, но нет. Ты снова восстаешь!

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Верховная Жрица, перевернутая

Итак, вы не уверены в том, что говорит ваше сердце. В вашей жизни много шума, и это может быть одним из факторов, которые мешают вам слышать свой внутренний голос.

Медитируйте. Очистите свое окружение. Дайте себе шанс восстановить связь с вашей высшей силой.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Луна

Вы чувствовали себя в ловушке в последнее время? Вы можете чувствовать, что что-то происходит, но вы не можете понять, что именно.

Вы можете еще некоторое время не знать, чему именно вы не можете доверять, но правда всегда рано или поздно выходит на свет. Подождите ее.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Королева Пентаклей

Оставайтесь практичными. Иногда важно не то, что вы чувствуете, а то, каковы факты. Какую истину вы считаете самой важной, которую вы не можете опровергнуть?

Не живите в отрицании. Опасно отрицать то, что находится прямо у вас перед глазами.

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