Вашему вниманию предлагается гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака с прогнозом на 10 января.

Ежедневный гороскоп по картам Таро для всех знаков зодиака, 10 января, сезон Козерога оказался трудным для всех.

В мире происходит так много событий, и воскресное Таро призывает нас всех попытаться извлечь максимальную пользу из того, что идет не так.

Найдите свою личную силу — таково главное послание воскресенья, поскольку нумерология этого дня несет в себе энергию числа жизненного пути 8, источника энергии.

Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 10 января.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Шестерка Кубков

На этот раз все по-другому. Вы собираетесь испытать взаимную любовь. И не просто любовь. Любовь равных вот-вот расцветет.

Трудно будет не почувствовать его подлинность. Вам даже не придется добиваться той привязанности или внимания, которых вы жаждете.

Это придет к вам естественным образом и расцветет в полную силу. Вы увидите это таким, какое оно есть, и, возможно, впервые почувствуете, каково это — знать и быть известным.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Рыцарь Пентаклей, Перевернутый

Усмирите свою потребность быть правым. Некоторые битвы невозможно выиграть, когда вы так заняты тем, чтобы настаивать на том, что ваш интеллект и ваши мысли верны.

Хотя вы никогда не пойдете на компромисс и не измените своего мнения, все равно важно видеть людей такими, какие они есть, и стараться их слушать.

Как вы сможете повлиять, если не позволите другим говорить? Дайте пространство, даже если это трудно, и выслушайте другую сторону.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Туз Мечей, Перевернутый

Итак, у вас нет свежих идей. Когда ваш разум выгорел и вы чувствуете, что вам надоели мирские драмы, обратитесь к природе. Восстановите свой дух. Делайте то, что заставляет вас чувствовать себя счастливыми внутри.

Попробуйте освободить себя от давления, чтобы действовать. Возможно, когда вы потратите немного времени на то, что питает вашу душу, у вас появится неожиданная идея. Решение придет и откроется само собой. Вам не придется его форсировать.

Рак (21 июня - 22 июля)

Семерка Мечей, перевернутая

Это был тяжелый духовный путь. Вы подвергали сомнению свою веру, и иногда неверие грозило уничтожить всю надежду.

Но вы выстояли, вы прорвались вперед. Вы наконец приближаетесь к концу своего путешествия. Это удивительное время для вас. Празднуйте!

Лев (23 июля - 22 августа)

Колесо Фортуны, перевернутое

Душераздирающе видеть, как кто-то другой получает работу, повышение или возможность, которые вы надеялись получить. Вы можете не знать, как оправиться от ушиба эго.

Все не могут быть первыми. Может быть, эта дверь закрылась для вас, чтобы вы были вынуждены выйти из зоны комфорта.

Возможно, для вас есть более благоприятная ситуация, и не осознавая этого, оставаться здесь было бы равносильно согласию, за меньшую плату, чем вы заслуживали.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Четверка Мечей

Дайте себе время подумать и спланировать. Иногда вы экономите больше времени, когда выстраиваете начало своего расписания с осторожным и продуманным намерением.

Вы будете удивлены, сколько времени вы сэкономите, когда будете знать, что именно хотите закончить в первую очередь, а затем соответствующим образом распределите свою энергию.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Справедливость, перевернутая

Несправедливость жизни и то, что люди, законы и правила не всегда работают так, как им положено, могут стать настоящим бременем для вашего сердца.

Вы можете поделиться своим мнением и политическими проблемами, позвонив или написав о своих опасениях.

Хотя это и требует больше работы, чем вам хотелось бы, поделитесь своими опасениями и страстью к тому, что вы считаете правильным.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Пятерка Жезлов, Перевернутая

Изменения могут быть медленными порой. «Но этот путь менее хаотичен и более предсказуем. Вы можете быть настолько знакомы с окружающей драмой, что чувствуете, что если ее нет, то что-то не так.

Постарайтесь не волноваться, когда жизнь становится слишком тихой. Пусть спокойствие, которое вы испытываете сейчас, убедит вас в том, что жизнь движется в более позитивном направлении.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Рыцарь Мечей

Ваша решимость тверда, и вы точно знаете, что вам нужно делать. На этот раз вы можете сосредоточиться исключительно на выбранной цели или задаче.

Вам может быть трудно игнорировать давление со стороны сверстников, но вы можете это сделать. Постарайтесь не жить для всех. Делайте то, что, как вы знаете, вы должны делать.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Умеренность, перевернутая

Как только вы научитесь хотя бы на короткое время отстраняться от социальных сетей, новостей и окружающего мира, вы поймете, насколько тихо и прекрасно может быть ваше пространство.

Послушайте классическую музыку. Поразмышляйте о тишине. Позвольте себе глубоко дышать. Отдайтесь спокойствию и позвольте своему разуму поразмышлять о более высоких мыслях.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Тройка кубков

Когда вы чувствуете себя одиноким, обратитесь к другу. Иногда хорошая компания друзей может поднять вам настроение и помочь вам увидеть, что быть одиноким не всегда так уж плохо.

Даже если вы находитесь в отношениях, хороший друг привносит свежий элемент любви в вашу жизнь. Почему бы не увеличить время, которое вы проводите с людьми, с которыми вам приятно находиться рядом, немного больше каждый день?

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Солнце, перевернутое

Путешествие может оказаться не таким, как вы ожидали, но это не делает его менее ценным или прекрасным.

Возможно, вам придется скорректировать свое определение «великих вещей», но, возможно, в итоге вы обнаружите, что стали счастливее.

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