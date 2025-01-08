Леся Никитюк поделилась радостной новостью о своем замужестве, вызвав шквал поздравлений от коллег.

Украинская телеведущая и шоуменка Леся Никитюк поделилась долгожданной новостью о предстоящем замужестве, вызвав бурю эмоций среди поклонников и коллег.

Объявление знаменитости мгновенно стало темой обсуждений в социальных сетях, где звезды украинского шоу-бизнеса присоединились к поздравлениям.

Коллеги Леси не упустили шанса высказать свои теплые слова. Среди первых была Маша Ефросинина, которая с юмором вспомнила их недавний разговор.

"Лесь, когда ты выйдешь замуж?" – "Скоро!" Так я взяла свое кратчайшее эксклюзивное интервью, получается?" - заявила Ефросинина под постом Никитюк.

Другие звезды выразили свои эмоции по-своему:

Юлия Санина лаконично отметила: "Мои поздравления!". Наталья Могилевская трогательно написала: "Моя самая яркая. Моя прекрасная. Поздравляю! Ты заслуживаешь быть счастливой."

Вера Брежнева добавила: "Ааа… Кайф!!! Поздравляю!". Ольга Сумская поделилась радостью: "Поздравляем, Лесюня! Это счастье!". Юрий Горбунов лаконично воскликнул: "Аллилуйя!"

Знаменитость не оставила без внимания теплые слова коллег и фанатов. Она выразила благодарность в своем блоге.

Счастливым женихом стал 28-летний военнослужащий Дмитрий Бабчук. Несмотря на пристальное внимание, пара предпочитает не делиться деталями своей истории любви. Известно лишь, что их отношения стали публичными осенью прошлого года. В сети сразу подметили, что теперь шутки про женихов отпадут, раз Леся заявила о помолвке.

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