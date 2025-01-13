В столице Украины предприниматель судилась с ПриватБанком после потери средств из-за похищения ее мобильного телефона.

Женщина добилась частичной компенсации похищенной суммы на основании решения Печерского районного суда, говорится в Едином государственном реестре судебных решений .

Инцидент произошел 9 февраля 2022 года. При покупках в Киеве предприниматель заметила исчезновение своего телефона. Мобильное устройство было привязано к ее банковскому счету, и через него мошенники могли получить доступ к средствам. Женщина обратилась в ПриватБанк с просьбой заблокировать счета, однако часть денег мошенникам удалось списать в жизнь защитных мер.

В результате, уже 16 февраля, она обнаружила, что с ее счета предпринимателя была снята значительная сумма — 177 290 гривен. Не согласившись с ситуацией, женщина подала несколько исков в суд, требуя от банка возмещения ущерба.

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Печерский районный суд рассмотрел один из исков относительно возврата 37 356 гривен на счета, оформленные на нее как физическое лицо Суд частично удовлетворил требования истицы и постановил взыскать с ПриватБанка:

28 775 гривен основного долга,

8 581 гривну компенсации,

а также пеню в размере 14456 грн.

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Суд подчеркнул, что банк не предоставил доказательств, которые бы указали на халатность клиентки, которая могла бы повлечь за собой потерю средств. В общей сложности женщина получила компенсацию в размере 37 356 гривен.

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