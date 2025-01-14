WhatsApp — один из самых популярных мессенджеров в мире, но из-за своей популярности он становится привлекательной мишенью для мошенников, отмечают эксперты.

После взлома аккаунта злоумышленники могут писать от вашего имени, просить деньги, распространять фейковую информацию и даже портить репутацию.

Эксперты рассказали, как восстановить свой аккаунт. Сначала они рассказали о признаках, по которым вы поймете, что ваша учетная запись WhatsApp была сломана. Да, если на ваш смартфон поступило push-сообщение о входе с другого устройства, и вы этого не делали, это сигнал, что кто-то получил доступ к вашей учетной записи. Проверить это можно, зайдя в меню «⋮» в правом верхнем углу экрана и выбрав «Связанные устройства».

Также нехорошим знаком является то, что у вас появились новые номера, группы или измененные настройки в аккаунте. Также если время последнего входа на вашем телефоне не совпадает с реальностью (например, вы проснулись, а сообщения свидетельствуют, что вы уже были в сети час назад), это тоже может являться признаком взлома.

Что делать, если аккаунт сломали?

Прежде всего, информируйте всех, с кем вы переписываетесь, что ваша учетная запись была сломана. Это поможет избежать мошеннических действий, таких как просьба перевести деньги или другие манипуляции. В настройках WhatsApp выберите Выйти из всех подключенных устройств. Напишите в службу технической поддержки, чтобы сообщить о проблеме. Для этого откройте меню «⋮», выберите «Параметры» → «Помощь» → «Справочный центр».

Удалите WhatsApp из своего смартфона и затем снова установите его. После этого войдите с помощью номера телефона и подтвердите его, введя шестизначный код, поступающий через SMS или звонок. Если у вас было настроено резервное копирование, подождите, пока все сообщения загрузятся в новом приложении. Если злоумышленник подключил двухфакторную авторизацию и изменил PIN-код, для восстановления доступа к аккаунту нужно будет подождать 7 дней. После этого вы можете сбросить PIN-код и восстановить доступ.

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