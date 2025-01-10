Ежедневный гороскоп по картам Таро для всех знаков зодиака на 11 января, пришло время определить свои намерения.

Вашему вниманию предлагается ежедневный гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака с прогнозом на 11 января.

Это идеальное время, чтобы начать думать о привычке, которую вы хотели бы развить или, может быть, о той, от которой хотели бы избавиться.

Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 11 января.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Пятерка Мечей

Почему путаница? В последнее время ситуация может заставить вас слишком много думать. Вам может быть трудно принять решение о человеке, работе или даже месте, куда вы хотели бы переехать. Неопределенность может привести к тому, что вы будете слишком остро реагировать.

Будет ли полезнее, если ситуация отдохнет в течение короткого периода времени? Не беспокойтесь так сильно о потерянном времени или упущенных возможностях, если вы не примете решение сейчас. Сначала дайте себе разрешение разобраться со своими меняющимися эмоциями.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Луна

Духовный настрой — это больше, чем образ жизни. Вы должны работать над этим. Создайте практику, которая позволит вам отключить шум жизни и стать тихим и намеренным.

Проведите время, пишу, читаю или просто сядьте и подумайте. Дайте отдохнуть своему духу и посмотрите, что откроет вам ваше сердце.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Император

Вы можете чувствовать себя ничтожным, потому что не знаете, на что вы способны прямо сейчас.

Просто будь собой. Не каждая битва выигрывается грубой силой или сильным влиянием. Некоторые изменения требуют легкого толчка.

Рак (21 июня - 22 июля)

Мир

Когда вариантов слишком много, все быстро становится запутанным. Нелегко понять, что приведет вас на вершину.

Так что следуйте своему сердцу. Оно обычно знает, что для вас правильно.

Лев (23 июля - 22 августа)

Шестерка Кубков

Когда вы всегда готовы прийти на помощь своим друзьям или членам семьи, это может обойтись дорого.

Когда ваша энергия на исходе и вы чувствуете, что вам нечего предложить, возьмите тайм-аут. Берегите себя. Займитесь собой. Это пойдет вам на пользу.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Двойка Пентаклей

На этой следующей вы будете заняты. Отдохните и убедитесь, что ваши приоритеты в порядке.

Постарайтесь сосредоточиться на завершении дел, даже если вы хотите отложить их на потом. Вы добьетесь большего успеха, имея установленный план действий, чем плывя по течению.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Иерофант

Времена изменились. То, как что-то делалось раньше, может быть неважно, но вы умеете адаптироваться.

Может быть даже забавно попытаться найти замену тому, что у вас было раньше, потому что теперь вы вынуждены меняться. Так что имейте мужество.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Колесница

Держись. Если семьдесят процентов успеха — это показ, тебе может повезти, даже если ты считаешь, что ты недостаточно квалифицирован. Не сдавайся.

Если вы продолжите держаться, вас ждут лучшие дни.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Любовники

Когда вы начинаете выставлять себя напоказ, вы можете почувствовать, что это либо пир, либо голод. Трудно понять, какой сайт использовать или с кем вам действительно не следует общаться.

Не превращайте каждое решение в долгий и затянутый процесс. Просто получайте удовольствие и позвольте естественному процессу роста вместе с другими помочь вам сделать выбор.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Дурак

Вы хотите начать все заново. Возможно, вам не дадут это в подарок или упакуют в бант.

Возможно, вам придется инициировать процесс, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Суждение

Правила сложные. Иногда может показаться, что все сошли с ума.

Но у беспорядка есть и хорошая сторона. Вы видите, где больше всего нужно работать. Вы можете рассмотреть вещи более внимательно.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Смерть

Когда все кончено, не пытайся воскресить мертвых. Тебе нужно отпустить то, что было, и найти в себе смелость попробовать еще раз.

Возможно, вам придется действовать медленно, но лучше медленно, чем вообще не пытаться.

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