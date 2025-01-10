В Тернополе продолжается судебный процесс в отношении представителя ТЦК, который за взятку в 10 тысяч долларов помог военнообязанному в выезде за границу, способствуя фальшивому оформлению справки о временной непригодности к службе.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений .

В июле 2023 года работник ТЦК предложил механизм выезда через получение такой справки, используя свои связи с ВЛК. За 10 тысяч долларов, из которых 5 тысяч должны быть оплачены сразу, он побил решить вопрос по ВЛК. 27 июля была передана первая часть средств – 182 850 грн.

18 января 2024 Тернопольский горрайонный суд вынес приговор, назначив три года лишения свободы и штраф в 51 000 грн, с тестовым сроком. Апелляционный суд назначил приговор, но прокурор подал кассационную жалобу, указав на несоответствие штрафа сумме неправомерной выгоды. Верховный Суд упразднил решение апелляционного суда и постановил дело на новое рассмотрение, указав на нарушение закона о минимальном штрафе.

Поскольку Верховный Суд отменил определение апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение в апелляционной инстанции, судебный процесс еще не завершен, а окончательное решение будет принято после повторного рассмотрения апелляционным судом.

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