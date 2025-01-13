Так как в этом году февраль имеет 28 дней, общий период составит 365 дней, тогда как в 2024 году он составил 366 дней.

Украинское законодательство гарантирует финансовую поддержку работников в случае заболевания в условиях официального трудоустройства.

Право на больничные регламентировано Законом Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" №1105. Первые пять дней временной нетрудоспособности оплачивает работодатель, с шестого дня выплачивает средства Пенсионный фонд.

Среди ключевых изменений 2025 года – корректировка продолжительности расчетного периода. Так как в этом году февраль имеет 28 дней, общий период составит 365 дней, тогда как в 2024 году он составил 366 дней. Максимальная база расчета увеличилась с 15 до 20 минимальных заработных плат. Кроме того, согласно закону №4015, с декабря 2024 г. ставка военного сбора выросла с 1,5% до 5%.

Расчет больничных зависит от расчетного периода. Если работник работает год, то учитываются 12 месяцев до начала болезни. Для работников со стажем менее года берутся полные месяцы трудовых отношений, а для тех, у кого нет одного полного календарного месяца его трудовых отношений — фактический период работы. Если работник заболел в первый рабочий день, то расчетного периода не будет.

В 2025 году максимальная среднедневная выплата составляет 3940 гривен, а для лиц со стажем менее шести месяцев – не более 262,8 гривен.

Больничные насчитываются только на основе электронного больничного. Выплаты не состоятся, если в документе зафиксировано нарушение режима, использована медицинская справка вместо листка нетрудоспособности или болезнь пришлась на отпуск без сохранения зарплаты, уход за ребенком или период прекращения действия трудового договора из-за боевых действий.

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