Гороскоп Таро на неделю с 13 по 19 января даст представление о том, как каждому знаку зодиака лучше всего справляться с сильными эмоциями.

Еженедельный гороскоп Таро с 13 по 19 января 2025 года дает представление о том, как каждый знак зодиака может справиться с сильными эмоциями, которые всплывут из-за Полнолуния в Раке в понедельник.

Тройка кубков появляется с посланием дружбы и любви к коллективу, напоминая нам, что важно праздновать лучшие отношения в нашей жизни, чтобы мы могли ценить их в меру своих возможностей.

Проявление друг для друга максимально позитивным образом приводит к исключительным результатам.

Что показывает еженедельный гороскоп Таро для каждого знака зодиака на период с 13 по 19 января 2025 года:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро недели для Овна: Четверка Жезлов

Овен, Четверка Жезлов — карта любви, достижений и гармонии. На этой неделе вас ждут сладкие впечатления и романтика.

Сосредоточьтесь на ключевых областях и приложите все усилия на этой неделе, чтобы добиться отличных результатов.

На этой неделе у вас появятся новые друзья, но не забудьте отпраздновать свои победы с теми, чья поддержка помогла вам достичь своих целей.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро недели для Тельца: Рыцарь Мечей

Телец, Рыцарь Мечей, призывает вас высказывать свое мнение и действовать быстро, как ветер.

Приземленность полезна во многих ситуациях, но иногда пора позволить своей внутренней силе проявиться во внешней скорости.

Это не только удивит людей, привыкших видеть, как вы упорно трудитесь, словно зодиакальный бык, но и даст вам необходимое преимущество, чтобы добиться ошеломляющего успеха.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро недели для Близнецов: Королева Пентаклей

Близнецы, вы упорно трудились, чтобы построить для себя фундамент. Не бойтесь просить о помощи в поисках стабильности.

Есть ли в вашей жизни кто-то, кто может стать противовесом стремительности и непостоянной креативности, которые воплощает ваш знак зодиака?

Не бойтесь приложить все усилия, чтобы выразить признательность тем, кто показывает вам азы.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро недели для Рака: Императрица

Рак, Императрица призывает вас осознать свою значимость в мире. Используйте свою внутреннюю силу и власть с гордостью.

На этой неделе есть большой потенциал для финансового везения, поэтому смотрите вверх и вперед. Будьте готовы воспользоваться любыми возможностями, которые встретятся на вашем пути на этой неделе.

Чтобы задействовать эту энергию, работайте с нефритом, это может увеличить вашу удачу и благосостояние.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро недели для Льва: Двойка Пентаклей

Лев, Двойка Пентаклей призывает вас найти баланс при решении всех важных задач в вашей жизни.

Хотя вы не всегда можете вкладывать все силы во все дела, умение расставлять приоритеты в меру своих возможностей поможет вам ничего не забыть.

Поначалу будет сложно найти правильный баланс, но вскоре вы освоитесь и поймете, насколько все взаимосвязано.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро недели для Девы: Рыцарь Жезлов

Дева, Рыцарь Жезлов, напоминает о том, что вы не просто земной знак со склонностью к перфекционизму.

Меркурий, планета общения и интеллекта, ваша правящая планета. Вы способны на гораздо большее, чем большинство людей вам приписывают.

Проявите себя наиболее изобретательно, предпринимая действия, которые никто не мог себе представить, чтобы вы были способны на этой неделе. Будьте активны и ловите момент!

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро недели для Весов: Туз Кубков

Весы, у вас есть Туз Кубков, который побуждает вас находить радость и любовь, куда бы вы ни пошли на этой неделе.

В вашем истинном рассудительном стиле избегайте драматических бросков и горячих ответов. Пусть эмпатия и забота ведут вас вперед.

Ваша способность заводить друзей не имеет себе равных. Приключения ждут вас на каждом углу... как только вы отпустите барьеры, которые разделяют людей.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро недели для Скорпиона: Девятка Кубков

Скорпион, прекрасная Девятка Кубков, призывает вас на этой неделе отдать приоритет любви к себе и заботе о себе.

Сделайте что-нибудь, что принесет вам удовлетворение на этой неделе, будь то поход в спа, выравнивание чакр, выбор новых нарядов, которые придадут вам уверенности, или работа над хобби или дополнительным проектом, который наполняет вас радостью.

Выбирайте сами, и все остальное встанет на свои места!

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро недели для Стрельца: Королева Кубков

Стрелец, Королева Кубков, напоминает об огромном океане внутри вашего подсознания, где таятся несметные богатства, таланты и секреты.

Постарайтесь копнуть глубже, чтобы раскрыть некоторые из этих секретов и понять, что именно делать дальше и куда двигаться в соответствии с вашим жизненным путем.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро недели для Козерога: Десятка Жезлов

Козерог, Десятка Жезлов — предостерегающая карта, призывающая вас убедиться, что вы находитесь в гармонии с собой.

Рабочая нагрузка и другие обязанности часто могут стать непосильными, независимо от того, насколько эффективно вы пытаетесь ими управлять.

Считайте это знаком Вселенной, что нужно искать помощи там, где это возможно, а не пытаться нести все бремя в одиночку.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро недели для Водолея: Восьмерка Пентаклей

Водолей, Восьмерка Пентаклей — напоминание о том, что вы провидец и мыслитель. Вы креативный человек, который может раздвинуть границы возможного в своей области знаний.

Настоящее мастерство — это детали и повышение уровня с каждым новым днем ​​и новыми усилиями. Из вложений времени и энергии вырастет нечто поистине великолепное.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро недели для Рыб: Девятка Жезлов

Рыбы, Девятка Жезлов — это напоминание о необходимости проявлять терпение в моменты, когда кажется, что жизнь движется медленнее.

Не бойтесь начать все сначала в любой момент, если почувствуете, что ступили в неправильном направлении — помните, что мотивировало вас изначально, и оставайтесь на этом пути.

Результаты вашего упорного труда появятся раньше, чем вы успеете оглянуться.

Читайте также:

Знаки Зодиака с сильной интуицией: кто хорошо понимает людей согласно астрологии

Самые сильные знаки Зодиака по мнению астрологов: кто в рейтинге

Какой знак Зодиака лучше всех одевается: астрологи составили рейтинг "самых стильных".