Для пяти знаков зодиака есть великолепный гороскоп, который начинаются с большого, прекрасного полнолуния в Раке 13 января 2025 года.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 января, когда Луна находится в Раке, улучшая жизнь некоторых знаков Зодиака, предвещает подъем.

Полнолуние связано с ритуалами освобождения и очищения, поэтому, если вы планируете навести порядок в доме в начале недели, у вас есть трехдневное окно возможностей задействовать эту энергию.

Пять знаков зодиака с великолепным гороскопом на неделю с 13 по 19 января 2025 года:

1. Весы

Самый совместимый знак зодиака для Весов на этой неделе: Козерог

Лучший день недели для Весов: 19 января.

Весы, расслабьтесь на этой неделе и сохраняйте расслабленный темп. Постарайтесь оставить свой след во всем, что вы делаете, что имеет для вас значение, будь то на работе, дома или даже в качестве хобби или стороннего проекта.

Что-то прекрасное возникнет на этой неделе, когда вы решите делать вещи со стилем и индивидуальностью, а не со скоростью. Вы можете завести новых друзей, особенно в воскресенье, если вы собираетесь пойти на вечеринку или налаживаете связи.

2. Скорпион

Самый совместимый знак зодиака для Скорпиона на этой неделе: Овен

Лучший день недели для Скорпиона: 17 января.

Скорпион, познай свое сердце и копай глубже, чтобы обнаружить скрытые слои. Проходишь ли ты тест на личность или проводишь сеанс глубокой медитации с направляемой визуализацией, записывай свой опыт, чтобы извлечь из всего этого главные уроки.

Большинство из вас повысятся на этой неделе посредством самоанализа, размышлений и погружения в этот глубокий колодец амбиций внутри вас. Но если вы боретесь с проблемами самооценки , сейчас самое время бросить себе вызов, чтобы улучшить это, чтобы вы могли полностью воспользоваться тем хорошим, что вас ждет.

3. Стрелец

Самый совместимый знак зодиака для Стрельца на этой неделе: Скорпион

Лучший день недели для Стрельца: 19 января.

Стрелец, каково твое питание и образ жизни? Ты успешно откроешь все семь чакр своего тела, когда позволишь своему сердцу вести тебя к здоровой пище и образу жизни.

Старайтесь есть больше овощей и натуральных продуктов, чтобы активнее задействовать свои чувства и настроить свою энергию на позитивные космические потоки.

4. Козерог

Самый совместимый знак зодиака для Козерога на этой неделе: Рыбы

Лучший день недели для Козерога: 17 января.

Козерог, как можно привнести больше земной энергии в свою жизнь? Ходите ли вы босиком по дому или устраиваете пикник в помещении, играете ли с глиняными фигурками или месите глину на гончарном круге, работа с природными веществами приблизит вас к вашему истинному потенциалу и сотрет любые внешние отвлекающие факторы.

Подняться на вершину не будет проблемой, когда вы это сделаете! Ваша личная жизнь также выиграет от этой энергии на этой неделе, поскольку вы будете оставаться более приземленными и уверенными в себе.

5. Овен

Самый совместимый знак зодиака для Овна на этой неделе: Телец

Лучший день недели для Овна: 15 января.

Овен, сосредоточьтесь на пространстве между тем, что новое, и тем, что традиционно. Вдохновение найдет вас, и новые идеи возникнут из ниоткуда. Отмечайте все, что приходит, даже если это кажется странным или слишком «нездешним». Со временем и инкубацией определенные идеи откроют в себе золотую жилу.

Вы также получите пользу от очищения чакр и перестройки разума-тела-духа на этой неделе, будь то с помощью акупунктуры, рейки или направленной медитации чакр. Посвятите этому время в течение нескольких дней и это сотворит чудеса.

Читайте также:

Знаки Зодиака с сильной интуицией: кто хорошо понимает людей согласно астрологии

Самые сильные знаки Зодиака по мнению астрологов: кто в рейтинге

Какой знак Зодиака лучше всех одевается: астрологи составили рейтинг "самых стильных".