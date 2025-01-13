Майор утверждал, что предупредил командование об этих проблемах, но никакой помощи так и не получил.

Великоновоселковский районный суд Донецкой области рассмотрел вопрос командира механизированного батальона, который обвинялся в небрежном отведении к службе во время выполнения боевого задания в условиях особого периода.

Командир отказался выполнить приказ, за ​​что и встал вопрос о его ответственности, говорится в приговоре суда.

Что произошло

Комбат возглавляет батальон, прикомандированный в 110-ю отдельную механизированную бригаду. 14 декабря 2024 г. ему приказали занять и укрепить две ключевые позиции в лесополосах на линии обороны. Однако приказ остался неисполненным, что позволило российским штурмовым подразделениям захватить эти участки.

Командование бригады обвинило мужчину в нарушении Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины и Устава внутренней службы. Ему инкриминировали халатность, предусмотренную ч. 1 ст. 2 ст. 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Позиция командира

Майор категорически отрицал обвинения. Он пояснил, что исполнение приказа было невозможно из-за критического состояния его батальона.

Словом, на тот момент в его подразделении осталось всего 41% штатного личного состава. Многие военнослужащие не имели должной подготовки, а часть были ранеными или имели ограничения по состоянию здоровья. К тому же, батальон не был обеспечен достаточным количеством боеприпасов, транспорта и бронетехники. Психологическое состояние личного состава также было крайне низким после предварительных потерь от обстрелов.

Майор утверждал, что предупредил командование об этих проблемах, но никакой помощи так и не получил. При этом у батальона было всего четыре дня для подготовки к выполнению задач.

Решение суда

Суд рассмотрел все материалы дела и пришел к выводу, что вина майора не подтверждается документально. Отсутствие материалов служебного расследования и доказательств заставило суд признать, что в условиях, в которых был батальон, выполнить приказ было физически невозможно.

2 января 2025 года производство по делу было закрыто.

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