При общей мобилизации некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от призыва, в частности, люди, которые ухаживают за лицами, нуждающимися в помощи.
Как оформить уход и имеющие право на это, разъяснили юристы АО "Бачинский и партнеры".
Кому нужен постоянный взгляд
Право на уход имеют лица, которые не могут самостоятельно обслуживать себя из-за состояния здоровья, в частности:
Люди с инвалидностью I группы;
Дети с инвалидностью;
Пожилые люди с когнитивными нарушениями;
Лица с неизлечимыми заболеваниями, ограничивающие подвижность;
Тяжело больные дети, которым еще не установлена инвалидность.
Как оформить постоянный взгляд
Чтобы оформить уход, нужно подать в органы социальной защиты или ЦНАП пакет документов:
Заявление о согласии на предоставление социальных услуг на непрофессиональной основе.
Заявление о согласии на получение социальных услуг.
Декларация о доходах и имущественном положении.
Копия справки медико-социальной экспертной комиссии или заключение ЛКК.
Копии паспортов и идентификационных кодов.
Для дееспособных лиц, нуждающихся в уходе, необходимо их письменное согласие. Это касается, в частности, пожилых людей с когнитивными нарушениями.
Постоянный уход: кто имеет право
Осуществлять постоянный уход можно по следующим категориям:
лица с инвалидностью I группы или с детства;
Людей старше 80 лет;
лиц с стойкими психическими заболеваниями;
Пожилых людей и инвалидов, не способных к самообслуживанию.
Отсрочка от мобилизации для сиделок
Смотрители имеют право на отсрочку от мобилизации. Для этого нужно послать в ТЦК и СП с заявлением и подтвержденными документами.
После рассмотрения заявления в случае положительного решения ТЦК выдает справку об отсрочке.
Также сидетели могут выехать за границу при наличии официальной отсрочки.
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