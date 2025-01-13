После рассмотрения заявления в случае положительного решения ТЦК выдает справку об отсрочке.

При общей мобилизации некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от призыва, в частности, люди, которые ухаживают за лицами, нуждающимися в помощи.

Как оформить уход и имеющие право на это, разъяснили юристы АО "Бачинский и партнеры".

Кому нужен постоянный взгляд

Право на уход имеют лица, которые не могут самостоятельно обслуживать себя из-за состояния здоровья, в частности:

Люди с инвалидностью I группы;

Дети с инвалидностью;

Пожилые люди с когнитивными нарушениями;

Лица с неизлечимыми заболеваниями, ограничивающие подвижность;

Тяжело больные дети, которым еще не установлена ​​инвалидность.

Как оформить постоянный взгляд

Чтобы оформить уход, нужно подать в органы социальной защиты или ЦНАП пакет документов:

Заявление о согласии на предоставление социальных услуг на непрофессиональной основе.

Заявление о согласии на получение социальных услуг.

Декларация о доходах и имущественном положении.

Копия справки медико-социальной экспертной комиссии или заключение ЛКК.

Копии паспортов и идентификационных кодов.

Для дееспособных лиц, нуждающихся в уходе, необходимо их письменное согласие. Это касается, в частности, пожилых людей с когнитивными нарушениями.

Постоянный уход: кто имеет право

Осуществлять постоянный уход можно по следующим категориям:

лица с инвалидностью I группы или с детства;

Людей старше 80 лет;

лиц с стойкими психическими заболеваниями;

Пожилых людей и инвалидов, не способных к самообслуживанию.

Отсрочка от мобилизации для сиделок

Смотрители имеют право на отсрочку от мобилизации. Для этого нужно послать в ТЦК и СП с заявлением и подтвержденными документами.

После рассмотрения заявления в случае положительного решения ТЦК выдает справку об отсрочке.

Также сидетели могут выехать за границу при наличии официальной отсрочки.

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