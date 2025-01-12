Ежедневное чтение карт Таро для всех знаков зодиака, 13 января, найдите свою силу.

Вашему вниманию предлагается ежедневный гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака с прогнозом на 13 января.

Если вы не уверены, чем заняться в последнее время или чего хотите, 13 января — прекрасное время, чтобы помолиться и попросить о том, в чем вы нуждаетесь.

Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 13 января.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Двойка Кубков

Не сдерживайтесь, когда вам хочется сдаться.

Двойка Кубков — о счастье в любви. Откройте свое сердце для получения хорошей любви.

Гордитесь своей способностью отдавать здоровую дозу преданности и преданности нужному человеку. Нет ничего плохого в том, чтобы любить кого-то.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Четверка кубков

Поддержание порядка также означает, что вы живете сбалансированной жизнью.

Постарайтесь не воспринимать свое тело или себя как должное. Каждый день будет что-то еще делать.

Всегда есть еще один пункт, который можно добавить в список дел. Но не забудьте поставить себя на первое место.

Не пропускайте приемы пищи, не забывайте заниматься спортом и немного помолитесь за свою жизнь.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Волшебник

Ваша душа здесь, чтобы расти, и да, у вас есть масса навыков и качеств, которые помогут вам добиться многого.

Наступает момент в жизни, когда начинаешь понимать, что не можешь успеть все.

Вам нужно выбрать то, что вы любите больше всего. Это будет немного грустно, и временами вы будете чувствовать себя виноватым за то, что не успели сделать все.

Но постарайтесь этого не делать. Это негативные эмоции, которые скорее подавляют, чем способствуют вашему росту.

Рак (21 июня - 22 июля)

Рыцарь Мечей

Не теряйте бдительности. Даже если вы думаете, что мечта, которую вы хотели, больше невозможна, это так.

Отвлечение от себя и выполнение дел для других, возможно, отвлекло вас, но это не значит, что ваши усилия напрасны. Грядут хорошие вещи. Ожидайте этого.

Лев (23 июля - 22 августа)

Паж Мечей

Доброе слово или предостережение может прийти к вам от друга.

Постарайтесь не игнорировать то, что вы слышите, думая, что это глупости или что это неважно.

Даже дураки время от времени говорят что-то стоящее.

Если вы слышите что-то, что зажигает вашу интригу, обратите на это внимание. Подумайте, почему.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Королева Жезлов

Нужно сделать так много, что, возможно, вам покажется, что все, что вы можете сделать, это плюхнуться в постель после окончания дня.

Это определенно трудные времена, и все же вы здесь и самоотверженно выполняете свою работу.

Вы не из тех, кто сдается, и вам важно помнить, что именно поэтому вы часто получаете те результаты, которые получаете. Вы — победитель.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Страница Кубков

Оказаться в нужном месте в нужное время — это благословение.

Вы можете обнаружить, что вам представилась золотая возможность, но поначалу она покажется вам настолько легкой, что вы не отнесетесь к ней серьезно.

Но, возможно, это именно то, чего вы ждали.

Это может быть то, что вы хотели. Так что дерзайте, если чувствуете, что должны попробовать.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Императрица

Дайте волю своим материнским инстинктам без всяких колебаний.

Вы чувствуете, что рождаете что-то новое. Это волнительно. Позвольте себе заняться гнездованием. Уберите дом. Сделайте так, чтобы энергия чувствовала себя желанной.

Есть идея, которая воплотится в жизнь. Позвольте своей душе соединиться с волнением живительной энергии.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Дурак

Это так волнительно, когда есть чего ждать. А с COVID возможностей для этого стало так мало.

Не позволяйте тревоге стать причиной решения упустить эту возможность.

Ждите этого. Позвольте себе насладиться предвкушением. Не волнуйтесь. Ничего плохого не случится! Вы будете готовы.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Колесница

Держись. Всегда тяжело, когда приближаешься к концу.

Многие люди сдаются, когда финишная черта уже близка, потому что теряют надежду на ее наступление.

Даже если вы чувствуете, что вам больше не на что надеяться, доведите это до конца. Не будьте сдающимся.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Пятерка Мечей

Тебе грустно, и это понятно. Все было нелегко.

Столько всего нужно переварить и не хватает времени, чтобы обдумать собственные мысли.

Не пытайтесь отодвинуть свои чувства в сторону. Они имеют значение.

Позвольте себе горевать и даже плакать, если это необходимо.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Тройка Мечей

Вы чувствуете себя преданным. Такая боль не проходит легко. Недостаточно сказать, что вы исцелитесь.

Так и будет, но всегда может возникнуть ощущение, что этого не должно было произойти.

Ты не заслужила, чтобы кто-то разбил тебе сердце.

Иногда люди не знают, что у них есть, даже когда этого больше нет.

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