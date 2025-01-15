Ежедневный гороскоп по картам Таро для всех знаков зодиака, 16 января, у вас есть возможность найти свой центр спокойствия.

Вашему вниманию предлагается ежедневный гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака с прогнозом на 16 января.

Когда окружающий мир не отвечает вашим потребностям или вам кажется, что вы не понимаете власть имущих, вы все равно можете саморегулироваться.

Узнайте, что принесет вам ежедневное гадание на картах Таро для вашего знака зодиака на 16 января.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Звезда, перевернутая

Жизнь полна сюрпризов. Некоторые из них хорошие, а другие не очень. Карта Таро Звезда связана со знаком Водолея и в Таро означает инновации.

Это обмен духовными уроками. Это чувство связи со всей вселенной.

Но эта перевернутая карта означает, что вы чувствуете разочарование. Что-то, что, как вы думали, должно было сработать, пошло не так, как планировалось.

В результате вы чувствуете чувство пустоты. Как будто вы что-то упустили и это заставило вас все подвергнуть сомнению.

Но эта карта также обещает, что как только вы пройдете через процесс скорби, вы найдете способ извлечь пользу из того, чему научились.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Двойка Жезлов

Двойка в нумерологии означает гармонию, но не такую, которая дается легко.

Это признак борьбы с собой, и чтобы обрести покой, вам придется примириться с собой.

Жезлы означают новое начало. Итак, вы стоите на своего рода перекрестке. Есть два пути, из которых вы можете выбрать.

Один путь может быть о том, чтобы радовать других. Другой путь может привести вас к тому, чтобы радовать себя.

Послание в том, что оба эти пути требуют от вас ощущения мира с вашим выбором. То, что заставляет вас чувствовать себя непринужденно, и есть путь, по которому нужно идти.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Суждение

Карта Таро Суд — о ваших мыслях. И иногда вы не можете управлять собой. Вам нужна помощь в корректировке вашего мышления.

Вы, возможно, уперлись в стену, и пришло время поработать над тем, что вас сдерживает. Вы можете даже не видеть препятствие таким, какое оно есть.

Но, опираясь на отзывы друга или доверенного советника, вы сможете увидеть, что нуждается в развитии и росте.

Рак (21 июня - 22 июля)

Десятка Пентаклей, Перевернутая

Семьи не всегда ладят. Когда время и когда Десятка Пентаклей перевернута, это может указывать на ссоры с другими.

Вам может быть обидно, что люди, которых вы знаете и которые вам дороги, причиняют друг другу боль таким образом, как они это делают. Даже непреднамеренно семья может быть злословящей и неподдерживающей.

Это тяжелое время, так что называйте его своим именем. Вы можете чувствовать напряжение больше, чем обычно. Это хорошее время, чтобы позаботиться о себе.

Лев (23 июля - 22 августа)

Четверка кубков, перевернутая

Перестань жалеть себя. Сожаление — ужасная эмоция. Ты не можешь вернуться назад и отменить то, что уже сделано.

Вам придется собрать осколки и двигаться дальше по жизни. Вы всегда можете чувствовать, что могли бы сделать лучше, но это также удерживает вас от будущего.

В нумерологии четверка представляет управление. А кубки — это ваши эмоции, которые нужно контролировать.

Эта карта перевернута, так что в конце туннеля виден свет. Вы готовы перестать оглядываться назад и начать двигаться в позитивном направлении.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Шестерка Пентаклей, Перевернутая

Вам нужно ухаживать за собственным садом. Прекрасно быть заботливым и дающим человеком, но когда вы все время делаете это без перерыва, это может быть тяжело для вашего тела и вашего психического здоровья.

Число шесть указывает на то, что человек нуждается в материнской заботе.

Пентакли символизируют деньги, а время можно потратить на себя.

В перевернутом положении вас направляют в сторону благотворительности. Если вы отдавали так много, что устали, то найдите время, чтобы отдохнуть и восстановиться.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Паж Пентаклей, Перевернутый

Реструктуризация.

Паж Пентаклей часто стремится к улучшению, но в обратном случае происходит обратное. Как и Паж, вы можете вообще ничего не хотеть делать. Вам может захотеться сдаться.

Есть сферы вашей жизни, которыми вы пренебрегаете, и если вы ими не займетесь, они не завершатся сами собой.

Но в чем причина? Возможно, вы потеряли интерес и больше не хотите заниматься тем, что раньше любили. Знание причины может помочь вам изменить то, что не работает.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Король Мечей, Перевернутый

Принятие решений редко бывает легким, если только вы не знаете, чего хотите всем сердцем.

Но перевернутый Король Мечей говорит о том, что вы боретесь, и есть некоторая неопределенность относительно будущего.

Возможно, вы мечетесь между компромиссами и не можете выбрать, потому что ваше сердце не вовлечено.

Есть старая поговорка о выборе. Она гласит, что если вы не полностью вовлечены, то вы, скорее всего, полностью исключены. Может быть, неуверенность означает, что вам следует отложить дела или просто не делать их.

Постарайтесь внимательнее прислушаться к своему сердцу и посмотреть, не ушла ли страсть из-за того, что ее изначально не было.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Девятка Мечей, перевернутая

Есть много причин чувствовать себя негативно. Мир пережил многое, и у вас есть стойкие мнения по этому поводу.

Число девять, если эта карта о людях, а правда в том, что порой людей трудно понять.

Мечи символизируют размышления, и, возможно, вы много размышляете о своем будущем и о том, как вы хотите, чтобы все сложилось.

Но могут быть люди, которые зависят от вас, или даже те, кто вас подвел, и это затрудняет выполнение задач так, как вам хочется.

Дело в том, что ваши мысли — это то, чем вы можете управлять. И поскольку это прямой канал к вашему отношению, вы можете работать над этим, чтобы независимо от того, что происходит вокруг вас, внутри вас был мир.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Король Жезлов

Король в Таро говорит о лидерстве и о том, как вы управляете собой.

Жезлы — это знак новых начинаний, поэтому, если вы чувствуете, что застряли в рутине, вам придется внести некоторые коррективы.

В конечном итоге вы тот, кто отвечает за свою жизнь, и если вы хотите лучшего будущего в финансовом или эмоциональном плане, вам нужно всем сердцем владеть этим правом. Возможно, вы позволили другим получить больше контроля над вашей жизнью, чем вы могли бы, если бы жизнь не изменилась во время пандемии. Но год еще только начинается, и еще не поздно все изменить.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Тройка жезлов, перевернутая

Вам нужно было попробовать, и если это не сработало, то, по крайней мере, знайте, что вы дали своей мечте шанс. Тройка в нумерологии олицетворяет творческую энергию, и когда она сочетается с жезлами и перевернута, вы, возможно, пытались что-то сделать, но не получилось.

Вам придется вернуться к исходной точке и решить, стоит ли делать еще одну попытку или вы предпочитаете поставить новую цель.

Нет причин чувствовать себя виноватым за то, что все произошло именно так, но если все кончено, извлеките урок и двигайтесь дальше.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Император, перевернутый

Император — знак силы, и в перевернутом положении он может означать, что вы чувствуете, что потеряли свою личную силу, и вам кажется, что у вас нет человека, на которого вы могли бы положиться.

Правда в том, что у вас будут моменты, когда вам придется стоять в одиночестве. Это нелегкие времена, но когда вы доходите до конца себя, вот тогда и начинается настоящая сила.

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