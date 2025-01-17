Россия уже понесла значительные стратегические потери, и независимо от того, как именно закончится война в Украине, долгосрочное поражение Москвы кажется неизбежным.

Война России против Украины не принесет стратегическую победу Кремлю, несмотря на краткосрочные военные успехи.

Об этом в статье Foreign Policy пишет Раджан Менон, старший научный сотрудник Defense Priorities и Колумбийского университета. Эксперт отмечает, что основными целями российского вторжения в Украину в феврале 2022 года были захват как можно больше украинских территорий и установление пророссийского правительства в Киеве, а также изменение европейского баланса сил в пользу Москвы.

Однако даже с прогрессом на фронте в 2024 году Путину не удалось достичь хотя бы одной из этих стратегических целей. В частности, вторжение оттолкнуло Украину от России и сейчас украинцы стремятся максимально дистанцироваться от своего северного соседа.

Несмотря на это Украина, вероятно, не получит приглашение в НАТО, но продолжит развивать военное сотрудничество с Западом в других форматах. По словам аналитика, в 2022 году Украина была так же далека от НАТО, как и в 2008. Поэтому Путин не смог изменить ситуацию, вторжение же стало катализатором для вступления Швеции и Финляндии в Альянс, а Европа значительно увеличила оборонные расходы.

Кроме того, война нанесла России огромные экономические и военные потери. Утрачено более 700 тысяч солдат и большое количество военной техники, восстановление которой займет много лет. Одной из самых больших экономических потерь для России стала потеря европейского рынка для ее нефти и газа. По этой причине сотрудничество с Китаем для Кремля стало не просто необходимым, а жизненно важным, хотя для Китая оно менее выгодно.

Учитывая ситуацию, аналитик заключает, что реалии поля боя не оставят для Украины выгодные условия окончания войны, однако и Россию нельзя будет считать победителем.

Источник: foreignpolicy .

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