Правоохранители провели обыски у основателя компании, которому было доложено о подозрении.

Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили масштабную схему хищения средств в государственном энергетическом холдинге "Укрэнерго".

Общий размер ущерба составляет около 60 миллионов гривен, сообщила прессслужба СБУ 14 января.

По данным правоохранителей, в апреле 2022 года бывший заместитель председателя Харьковского областного совета вместе с сообщниками организовал схему незаконного завладения электроэнергией. К ее реализации присоединились основатель и директор компании в Киеве, занимающейся торговлей энергоносителями.

Злоумышленники создали три фиктивных предприятия, через которые получали электроэнергию от "Укрэнерго" без должной оплаты, продавая ее потребителям. Получившуюся выручку они перевели в теневой оборот, прикрывая сделки фиктивными долгами перед компаниями на Балканах.

Благодаря этому незаконному механизму компания "Укрэнерго" понесла убытки в сумме 58,44 миллиона гривен.

Правоохранители провели обыски у основателя компании, которому было доложено о подозрении. Другим двум фигурантам дела инкриминировано заочное подозрение. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Также Politeka писала о том, что три человека из подрядной компании, которая обеспечивала ремонтные работы для КП "Киевгорсвет", незаконно завладели более 1,1 млн гривен.

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